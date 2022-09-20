Beylikdüzü E-5’te ilginç olay













Olay önceki gün E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisinde yaşandı. Bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik bir anda yola çıktı. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti. Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar mobil cihaz kamerası tarafından kaydedildi. Lastiğin yolun kenarlarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti.Murat Delice