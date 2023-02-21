GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 11:36

Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde zincirleme kaza: 8 Yaralı!

D-100 Karayolu üzerinde aralarında İETT otobüsünün de olduğu 9 araç zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

GÜNDEM
21 Şubat 2023 - 11:36
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Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde zincirleme kaza: 8 Yaralı!
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İstanbul D-100 Karayoluna bağlı Beylikdüzü tali yolunda bir servis otobüsü ilk önce İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın hemen ardından sekiz farklı araç zincirleme kazaya karıştı.

Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde zincirleme kaza

8 KİŞİ YARALANDI



Toplam 9 aracın karıştığı kazanın hemen ardından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, D-100 Karayoluna ilk olarak emniyeti sağlarken kazada 8 kişinin yaralandıklarını belirlediler.

Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde zincirleme kaza

Yaralılar, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri Beylikdüzü tali yolunda bir süre trafiğin güvenliğini sağladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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