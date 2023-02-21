Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde zincirleme kaza: 8 Yaralı!







8 KİŞİ YARALANDI







İstanbul D-100 Karayoluna bağlı Beylikdüzü tali yolunda bir servis otobüsü ilk önce İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın hemen ardından sekiz farklı araç zincirleme kazaya karıştı.Toplam 9 aracın karıştığı kazanın hemen ardından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, D-100 Karayoluna ilk olarak emniyeti sağlarken kazada 8 kişinin yaralandıklarını belirlediler.Yaralılar, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri Beylikdüzü tali yolunda bir süre trafiğin güvenliğini sağladı.