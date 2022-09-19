YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:05

Beylikdüzü'nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın 14 saattir söndürülemezken, fabrika yakınında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 07:05
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Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı


Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan 2 katlı fabrikada saat 14.45 sıralarında belli olmayan bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangın bir türlü tam anlamıyla söndürülemedi. Yangın alanından çıkan yoğun duman çevrede bulunan binaları görünmez hale getirirken, yanan fabrikanın yanında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

10 katlı bina boşaltıldı



Saat 14.45 sıralarında başlayan ve halen devam etmekte olan yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman ve plastik kokusu sardı. Yangın yakınında bulunan 10 katlı bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

Yaklaşık 14 saattir devam etmekte olan ve söndürülemeyen yangına çevre ilçelerden de gelen birden fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Su ve köpük ile yangına müdahale eden ekipler yoğun dumanın oluştuğu fabrika içine girerek de müdahalelerde bulunuyor.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için fabrikanın çeşitli noktalarından tüm gücüyle müdahale ediyor.

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Haber Editörü
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