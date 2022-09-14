Beylikdüzü’nde dehşet veren kaza

Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 Beylikdüzü altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5'te yürüyen Volkan Özkan aniden karşısına çıkan yola çıktı. E-5'te seyreden 34 NT 8571 plakasına sahip araç, Özkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkan, bu kez de hareket halindeki 34 RZ 9401 plakasına sahip hafif ticari aracın altına girdi. Ancak aracın sürücüsü Özkan'ı fark etmeyince yola devam etti. Yaklaşık 350 metre ileride bir akaryakıt istasyonunda vatandaşların uyarısıyla duran sürücü, adeta şok yaşadı. İhbar üzerine olay mahaline polis ve sağlık personelleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, olay mahaline gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan sürücüler emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçları ise otoparka çekildi.