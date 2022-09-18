Beylikdüzü’nde depo yangını 9 saattir devam ediyor

Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, deponun bodrum katında bulunan malzemeler belli olmayan nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı. İhbar üzerine, olayın gerçekleştiği yere gelen birden fazla itfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saat devam eden çalışmalarına rağmen depodan hala dumanlar yükselmeye devam etmekte. İtfaiye ekipleri sürekli su ve köpük takviyesiyle yangına müdahale etmeyi sürdürürken, depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yapılan çalışmalar da havadan görüntülendi.