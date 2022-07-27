GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 13:14

Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Yol tartışmasına girdiği kişiyi aracıyla ezmeye kalktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Trafikte yol tartışması yapan bir sürücü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Olayda 1'i, ağır 2 kişi yaralandı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 13:14
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Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Yol tartışmasına girdiği kişiyi aracıyla ezmeye kalktı!


İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Yakuplu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda trafikte iki sürücü arasında yol tartışması başladı.

Beylikdüzü'nde maganda dehşeti



Kısa süre içinde tartışma büyürken o sırada öfkeli sürücü otomobilini Selami Kurt ve eşinin üzerine sürmeye başladı.

Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı!

Trafikte meydana gelen tartışma sonrasında sürücünün aracını yayaların üzerine doğru sürmesi sonrası diğer sürücü Selami Kurt ve eşi Songül Kurt aracın altında kaldılar.

Beylikdüzü'nde maganda dehşeti

Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kaza hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu tespit ettikleri Selami Kurt'u ambulansa alarak hastaneye kaldırılırken bacağı kırılan Songül Kurt'ta başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde maganda dehşeti

Polis ekipleri saldırgan sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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