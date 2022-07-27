Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Yol tartışmasına girdiği kişiyi aracıyla ezmeye kalktı!













Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Yakuplu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda trafikte iki sürücü arasında yol tartışması başladı.Kısa süre içinde tartışma büyürken o sırada öfkeli sürücü otomobilini Selami Kurt ve eşinin üzerine sürmeye başladı.Trafikte meydana gelen tartışma sonrasında sürücünün aracını yayaların üzerine doğru sürmesi sonrası diğer sürücü Selami Kurt ve eşi Songül Kurt aracın altında kaldılar.Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kaza hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğunu tespit ettikleri Selami Kurt'u ambulansa alarak hastaneye kaldırılırken bacağı kırılan Songül Kurt'ta başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri saldırgan sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.