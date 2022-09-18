Beylikdüzü’ndeki bir depoda çıkan yangında dumanlar etrafı kapladı













Yangın, saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depo içerisinde bulunan malzemeler belli olmayan nedenle tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saattir süren yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumanlar deponun yanında bulunan pazar alanını kapladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, metrelerce yükselerek sokakları kaplayan dumanlar havadan dron ile görüntülendi.Yangın çıkan deponun yanında kurulan pazar yeri de yoğun dumandan etkilendi. Bazı pazar esnafı tezgahını toplayıp giderken, kalan esnaf ise dumanlar içerisinde satış yapmaya çalıştı. "Vatandaşa hizmet veriyoruz" diyen pazar esnafı İsmet Toprak ise, “Yaklaşık 3 saattir böyle duman içinde esnaf ve müşteriler boğuluyor. Ne belediye ne de herhangi bir yerden alakadar olan var. Tamamen mağdur durumdayız. Gözlerimiz yanıyor, nefes alamıyoruz, ciğerlerimiz de yanıyor ancak mecbur ürünleri satmak zorundayız yoksa çöpe atılacak. Halk için de çalışıyoruz burada” şeklinde konuştu. Alışveriş yapan bir vatandaş ise, “Alışveriş yaparken zorlanıyoruz, görmüyor musunuz? Bütün vatandaşlar dumandan etkilendi. Alışveriş yapmaya mecburuz. Yoksa ne yiyip, ne içeceğiz” diyerek olayı anlattı.