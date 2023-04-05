Beyninizin sağ tarafını mı yoksa sol tarafını mı kullanıyorsunuz? Optik illüzyon testiyle saniyesinde öğrenin













Sağ beyin ile sol beyin arasındaki fark nedir?

Sağ beyninizi mi yoksa sol beyninizi mi kullandığınızı anlamanızı sağlayacak bu testte bir kedi veya geyik göreceksiniz. Gördüğünüz hayvana göre test sonuçlarını okuyabilirsiniz. Bu test ile beyninizin nesneleri nasıl algıladığı konusunda bilgi sahibi olacaksınız.Görselde gizlenen yanılsamada bir hayvan bulunmakta. Fakat bu hayvanı herkes birbirinden farklı görmekte. Görüntüye çok yakından bakarak bir şey görmeniz mümkün değil. Siyah beyaz çizgilerden oluşan görsele belli bir mesafeden bakmak gerekiyor.Bu görsele baktığınızda gördüğünüz hayvanı belirleyin. Rahat görebilmek adına 40 santimetre uzaktan bakmanız önerilmektedir. Görsele baktığında kedi ya da geyik görenlerin yanında hiçbir şey görmeyenler de olacaktır. Kedi görenler sağ beynini, geyik görenler sol beynini kullanıyor demektir.Sağ beyin, yaratıcılık ile ilgilidir. Görsel ve işitseldir, sezgiler için sağ beyin kullanılır. Görme ve duyma yolu ile öğrenir, olağanüstü hayaller düşler, mecaz anlamlara yakındır ve vücudun solunda yer alan organları yönetir. Sol beyin ise mantıksaldır, kelime, sayı ve sembollerle alakalıdır. Matematiksel işlemler için uygundur, neden sonuç ilişkisi kurmada ve analitik düşünmede başarılıdır. Vücudun sağında bulunan organlar sol beyin tarafından yönetilir.