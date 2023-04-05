Beyninizin sağ tarafını mı yoksa sol tarafını mı kullanıyorsunuz? Optik illüzyon testiyle saniyesinde öğrenin

Sağ beyninizi mi yoksa sol beyninizi mi kullandığınızı anlamanızı sağlayacak bu testte bir kedi veya geyik göreceksiniz. Gördüğünüz hayvana göre test sonuçlarını okuyabilirsiniz. Bu test ile beyninizin nesneleri nasıl algıladığı konusunda bilgi sahibi olacaksınız.
Görselde gizlenen yanılsamada bir hayvan bulunmakta. Fakat bu hayvanı herkes birbirinden farklı görmekte. Görüntüye çok yakından bakarak bir şey görmeniz mümkün değil. Siyah beyaz çizgilerden oluşan görsele belli bir mesafeden bakmak gerekiyor.
Bu görsele baktığınızda gördüğünüz hayvanı belirleyin. Rahat görebilmek adına 40 santimetre uzaktan bakmanız önerilmektedir. Görsele baktığında kedi ya da geyik görenlerin yanında hiçbir şey görmeyenler de olacaktır. Kedi görenler sağ beynini, geyik görenler sol beynini kullanıyor demektir.