GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 00:57

Beyoğlu'nda 200 Polisin Katıldığı Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Beyoğlu’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptıİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

GÜNDEM
29 Ağustos 2022 - 00:57
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Beyoğlu'nda 200 Polisin Katıldığı Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması


Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane'de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.




Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen şahıslar didik didik aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.


Saat 21.00'da başlayan 200 personelin katıldığı uygulama saat 00.00' e kadar devam etti.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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