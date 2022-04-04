YAŞAM
04 Nisan 2022 - 17:16

Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! İETT otobüsü 4 araca çarptı

Beyoğlu Hasköy’de freni patlayan boş İETT otobüsü seyir halindeki araca çarptıktan sonra park halindeki 3 araca daha çarparak durabildi. Ölen olmayan kazada 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
04 Nisan 2022 - 17:16
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Beyoğlu'nda faciadan dönüldü! İETT otobüsü 4 araca çarptı
İstanbul Beyoğlu’nda öğle saatlerinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Hasköy Kalaylıbahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yolcu almak için durağa yaklaşmaya çalışan 34 YN 6304 plakalı 54HT Kasımpaşa- Taksim Harbiye İETT otobüsünün bir anda freni patladı.



Halis Usar idaresindeki boş otobüs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobile çarparak sürüklemeye başladı ardından park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinini geldiği olay bölgesinde yaralanan 3 kişiye ekipler tarafından müdahale yapıldı. Kazada 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlar kullanılmaz hale geldi.  




Görgü şahitleri Kaza anını anlattı
Öte yandan kazada aracı hasar gören Gökhan Gümüş, “Benim aracım park halindeydi. Ben evdeydim. Otobüs de bildiğim kadarıyla yukarıdan gelmiş. Önce benim aracıma mı çarptı bilmiyorum. Bütün araçlara çarpıyor. Bir ay önce de kaza olmuştu” dedi.
Freni patlayan İETT otobüsünün şoförü Halis Usar, “Orada bekliyordum. Beş dakika durdum. Saatim geldi. İnerken baktım fren tutmuyor. Geldim araçlara çarptım. Fren tutmadı. Otobüs boştu. Duraktan yolcu alacaktım. Hareket ettim, yolcu alacaktım. Hareket eder etmez araçlara çarptım” diye konuştu.

Kazada hafif şekilde yaralanan Furkan Güler ise “Ben arabanın sahibiyim. Parmağım incindi sadece. Önden kafa kafaya vurdu bana. Ben hareket halindeydim. Kafadan vurdu ve beni o tarafa attı. Freni kitlenmiş” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan İETT otobüsünün önce seyir halindeki bir otomobile ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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