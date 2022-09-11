YAŞAM
11 Eylül 2022 - 15:59

Beyoğlu'nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı

Beyoğlu'nda kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Mehmet Uslu komşuların binayı saran kötü kokuyu fark etmesi üzerine yaşadığı çöp evde ölü bulundu. Yaşlı adamın yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 15:59
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Beyoğlu’nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı


Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan77 yaşındaki Mehmet Uslu'nun üst kat komşusu günlerdir yaşlı adamdan haber alamadı. Yaşlı adamın evinden gelen kötü kokular üzerine şüphelenen komşu yaşlı adamın evine gitti. Kapının açık olduğunu ve yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gören üst kat komşusu hemen mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın yaşlı adamın evine gelmesiyle birlikte Mehmet Uslu'nun öldüğü belirlendi. Mahalle muhtarının ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası 77 yaşındaki Mehmet Uslu'nun yaşlılığa bağlı hastalık sebebiyle öldüğü bilgisi verildi.

“Üst kat komşusu kokuyu fark etmiş”



Üst kat komşusunun yaşlı adamın evinden gelen kokuyu fark etmesi üzerine olayın kendisine bildirildiğini kaydeden Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Muhtarı Umut Şemiş, “Mehmet amcamız 77 yaşındaydı. Tek yaşayan bir amcamızdı. Amcamızı huzurevine yatırmak istedik, hastaneye yatıralım dedik yok dedi. Son zamanlarda ayakları şişmişti zaten. Bugün de saat 12.00 gibi üst kat komşusu beni aradı, olayı bildirdi. Alt kata indim amca yerde yatıyor dedi. Ben de geldim. Ambulansa ve ekiplere haber verdim. Kendisi hastaydı zaten. Biz onun için elimizden geleni yaptık. Ben mahalle muhtarı olarak elimden geleni yaptım. Ben amcamızı huzurevine yatırmak istemiştim ancak kendisi istememişti. Bana zamanı var dedi .Amcamız bu vakıf evinde oturuyordu. Bir iş adamı sağ olsun borçlarını kapatmıştı. Eşi öldüğünden beri 7-8 senedir mahallelinin desteği ile burada yaşıyordu. Sağ olsun belediyemiz de destek çıkıyordu. Ev zaten genelde de kokuyordu. Üst kat komşusu da bugün kokuyu fark etmiş, çayını vermek için amcanın yanına inmiş bakmış ki adam yerde yatıyor. Sonrasında beni aradı ben de ekiplere haber verdim” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sonrası Mehmet Uslu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Haber Editörü
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