YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:38

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı

Beyoğlu'ndaki sokak aralarında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Çatışma sonrasında ellerindeki silahla sokakta gezerek mahalleliye korku dolu anlar yaşatan şehir eşkıyaları polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:38
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Beyoğlu’nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı


Olay, önceki ay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde karşılayan iki grup arasında belli olmayan bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmadan dolayı taraflar yanlarında getirdikleri tabanca ile birbirlerine ateş edince, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Elinde tabanca ile dolaşan şehir eşkıyaları polise yakalandı



Çatışmanın ardından ara sokaklara giren şahıslar ellerinde tabanca ile tehditler savurarak sokaklarda dolaştı.  İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan şahıslar Zindan Ç. ve Nihat Ç. kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer yandan şehir eşkıyalarının çatışma sonrasında elinde silahla sokakta dolaştığı anlar ise mobil cihaz kameralarına kaydedildi.

Doğan Can Cesur
 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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