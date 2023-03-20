Beyoğlu'ndaki Demirören AVM kredi borcuna karşılık satıldı!

Doğan Holding'e bağlı Doğan haber Ajansı (DHA), Hürriyet, Posta, Vatan ve Fanatil'in yanı sıra anal D, CNN Türk ve D-Smart adlı TV kanallarını 2018 yılında yaptığı bir anlaşma ile birlikte Demirören Grubu'na sattı. Satış için Ziraat Bankası'ndan 800 milyon dolar tutarında kredi çeken Demirören Holding, söz konusu kredinin geri ödemesini yapmadı. Bu kapsamda Demirören İstiklal AVM'yi merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Emirates NBD'nin sahibi olduğu Denizbank'a devretti.
YENİ ADI 'İSTİKLAL AVM'
Medya Koridoru'ndan Canan Kaya'nın hazırladığı habere göre Denizbank, alışveriş merkezinin adını İstiklal AVM olarak değiştirerek marka olduğu kadar arsa sahibi de oldu. AVM'nin önceki adı Demirören İstiklal AVM iken, Denizbank'ın iştiraki Ekspress Bilgi İşlem - Ticaret Anonim Şirketi, AVM'nin yeni adını İstiklal AVM olarak Ticaret Bakanlığı'na tescilini yaptırdı. AVM'nin eski web sitesi demirorenistiklal.com da kapatılırken yeni adresinib istiklalavmtr.com olduğu söylendi.