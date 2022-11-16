MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 11:41

Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti

Beyoncé ve Adele, 2023 Grammy Ödülleri'nde büyük ödülleri toplamak için karşı karşıya gelecekler. Adele dördüncü albümü 30 ile, Beyoncé ise dans pistlerinin gözdesi Renaissance ile yılın albümü dalında aday gösterildi.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 11:41
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Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti


Beyoncé ve Adele, 2023 Grammy Ödülleri'nde büyük ödülleri toplamak için karşı karşıya gelecekler.

Adele dördüncü albümü 30 ile, Beyoncé ise dans pistlerinin gözdesi Renaissance ile yılın albümü dalında aday gösterildi.



Ayrıca Adele'in single'ı Easy On Me ve Beyoncé'nin Break My Soul'u yılın şarkısı adayları arasında

İngiliz yıldızlar Harry Styles ve Coldplay  ise  İsveçli pop ikonları Abba ile birlikte en iyi albüm dalında yarışıyor.

Colplay, 39 yıllık bir kış uykusundan çıkmalarını sağlayan geçen yılki Voyage ile ilk kez yılın albümü ödülüne aday gösterildi.

beyonce ve adele grammy'de yarışıyor

Beyonce Grammy'nin şampiyonu

Salı günü açıklanan adaylıklarda Beyoncé, dans ve R&B kategorilerindeki adaylıklar da dâhil olmak üzere toplamda dokuz adaylıkla başı çekiyor.

Beyoncé toplam 88 adaylıkla eşi Jay-Z ile birlikte Sir Paul McCartney ve Quincy Jones'u geride bırakarak Grammy tarihinde en çok aday gösterilen sanatçı oldu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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