Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti

Beyoncé ve Adele, 2023 Grammy Ödülleri'nde büyük ödülleri toplamak için karşı karşıya gelecekler. Adele dördüncü albümü 30 ile, Beyoncé ise dans pistlerinin gözdesi Renaissance ile yılın albümü dalında aday gösterildi.Ayrıca Adele'in single'ı Easy On Me ve Beyoncé'nin Break My Soul'u yılın şarkısı adayları arasında İngiliz yıldızlar Harry Styles ve Coldplay ise İsveçli pop ikonları Abba ile birlikte en iyi albüm dalında yarışıyor. Colplay, 39 yıllık bir kış uykusundan çıkmalarını sağlayan geçen yılki Voyage ile ilk kez yılın albümü ödülüne aday gösterildi.Beyonce Grammy'nin şampiyonu Salı günü açıklanan adaylıklarda Beyoncé, dans ve R&B kategorilerindeki adaylıklar da dâhil olmak üzere toplamda dokuz adaylıkla başı çekiyor. Beyoncé toplam 88 adaylıkla eşi Jay-Z ile birlikte Sir Paul McCartney ve Quincy Jones'u geride bırakarak Grammy tarihinde en çok aday gösterilen sanatçı oldu.