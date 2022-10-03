YAŞAM
03 Ekim 2022 - 22:36

Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!

Biber dolması yaparken bilmenizi gerektiren ve ihtiyaç duyulan bir takım aşçılık sırlarını sizlerle paylaşacağız. İşte, Türk mutfağının leziz biber dolmasının bilinmeyen püf noktaları..

YAŞAM
03 Ekim 2022 - 22:36
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Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!


Biber dolması pişirirken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan birtakım kurallar vardır. Genellikle dağılmış biber dolması pek leziz sayılmaz. Biber dolması hem doyurucu hem de fazla lezzetli yemeklerin başında gelir. 

Biber dolmasının dağılmaması için bilinmesi gerekenler



Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan biber dolmasını yaparken bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sizlerle paylaşacağımız bazı önemli bilgiler doğrultusunda yaptığınız biber dolmaları fazla lezzetli olacak hiç bir şekilde dağılmayacaktır.

Biber dolmasının dağılmaması için bilinmesi gerekenler

Biber dolmasının dağılmaması için bilinmesi gerekenler

Sosunuzu biberlerin üzerinde gezdirdikten sonrasında bir tabak ile kesinlikle kapatın. Dolmalarınızın üstüne kapattığınız kapak yardımıyla dolmalar hiç bir şekilde dağılmayacaktır.

Biber dolmasına eklediğiniz pirinçlerin iyi pişmesi için kesinlikle öncesinde sıcak sudyun içinde bekletin.

Kusursuz dolma yapmak için naturel zeytinyağı kullanın.

Biber dolmasının dağılmaması için bilinmesi gerekenler

Biber dolmasının pişmesi sonrasında kapağını topyekün olarak açmayın. Hafif aralıklar bırakacak bir şekilde dolmanızın kapağını açın ve bu sayede dolmanızın kurumasının önüne geçin.

Harcınızı hazırlarken harcınızda kullandığınız ürünlerin taze olmasına dikkat edin. Buna soğan ve sebzeler dahildir.

Dolmaları eklerken, boşluk olmadığından emin olun. Fazla doldurursanız ve ideal sınırı aşarsanız, dolmalar taşabilir.

Biber dolmasının dağılmaması için bilinmesi gerekenler

Malzemelerin yerleşimine dikkat edin ve yatay yerine dikey olarak düzenleyin.

Dolmaların iyi pişmesi için pişirme aşamalarına dikkat edilmesi gerekir. Orta ateşte kaynayana kadar pişirin, ardından ısıyı düşük seviyeye indirin. Yüksek ısıda pişirmek iç harcın altını yakabilir ve içinde çiğ bırakabilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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