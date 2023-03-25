SAĞLIK
25 Mart 2023 - 12:15

Biberiye çayın derman olmadığı dert yok! İbrahim Saraçoğlu'nun gizli reçetesi: O hastalıkları şıp diye kesiyor

İnsanlar internet üzerinden hastalıklarına çare bulmak için doğal yöntemleri araştırmaya devam ediyor. Peki İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği biberiye çayı nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
25 Mart 2023 - 12:15
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Biberiye çayın derman olmadığı dert yok! İbrahim Saraçoğlu'nun gizli reçetesi: O hastalıkları şıp diye kesiyor


Biberiye insan vücudunda birçok şikayete derman oluyor. İbrahim Saraçoğlu insanlara biberiye bitkisinin faydalarını ve nasıl içileceğini anlattı! Peki biberiye çayı nasıl demlenir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR

Biberiye daha çok Akdeniz bölgesinde genel olarak yetişen ve süs bitkisi olarak kullanılan bir bitkidir. Biberiye çayı da birçok hastalığa iyi gelmektedir. Birçok bölgeye faydası olan biberiye çayı biberiye bitkisinin toplandıktan sonra kurutulmasıyla ortaya çıkar. Biberiye çayı bir cezve içinde bir bardak su ve bir tatlı kaşığı biberiye ekleyip 5-10 dakika kaynatıldıktan sonra demlenmesini bekleyerek tüketilir. 



Biberiye Çayı ve Faydaları

Biraz soğuduktan sonra içilir. Biberiye çayı insan vücudunda en çok hafızaya iyi gelir. Hafıza güçlendirmeye yarayan biberiye çayı dikkatin toplanmasında da yardımcı olur. Biberiye çayı baş ağrılarına da iyi gelmektedir. Başı sürekli ağrıyan insanlar demlenmiş biberiye çayının buharını soluyabilir. Buhar banyosu olarak anılan bu yöntemle burun tıkanıkları da açılabilir. Aynı zamanda biberiye çayı ödem attırma ve idrar sökme özelliklerine sahip olduğu için kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Biberiye çayı bazı insanlarda alerji yapabilir. Yüksek tansiyonu olan insanlarda kan basıncı arttığı için ve epilepsi hastalarının biberiye çayı içmesi tavsiye edilmez. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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