Biden'dan Kuzey Kore'ye gözdağı!













ABD Başkanı Joe Biden, Güney Koreli mevkidaşı Yuun'u Beyaz Saray'da ağırladı. İki ülke ittifakı, 70. yıl dönümlerinde Washington deklarasyonu imzaladı. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir tehdit içeren adımı karşısında yapılacak olan yeni adımlar deklarasyonun içinde yer aldı.Kuzey Kore tarafından ABD'ye yahut da müttefiklerine karşı nükleer bir saldırının gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Biden, böyle bir saldırıyı kim yaparsa yapsın kendi sonunu getireceğini ifade etti.Buna göre, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına ABD tarafından hızlı, ezici ve kararlı yanıt verilecek. Nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaret gibi, ABD'nin stratejik varlıklarının görünürlüğü de artırılacak. İki ülke arasında ayrıca nükleer danışma grubu kurulacak. Nükleer caydırıcılık konusunda daha yakın bir işbirliği tesis edilecek. Kuzey Kore’nin bu adımlar karşısında nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu…