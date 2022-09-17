DÜNYA
17 Eylül 2022 - 13:50

Biden'dan Putin'e nükleer ve kimyasal silah uyarısı: 'Sakın, sakın, sakın'

ABD Başkanı Joe Biden vermiş olduğu röportajda gazetecinin "Kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylerdiniz?" sorusuna, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" şeklinde yanıt verdi.

DÜNYA
17 Eylül 2022 - 13:50
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Biden'dan Putin'e nükleer ve kimyasal silah uyarısı: 'Sakın, sakın, sakın'


ABD Başkanı Joe Biden, CBC News'te yarın yayınlanacak "60 Minutes" programı için Scot Pelley'e röportaj verdi. Biden ekonomi ve yaklaşan ara seçimler ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında oldukça verimli geçiren olurken, Vladimir Putin (Rusya Devlet Başkanı) köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" dedi.



Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak" şeklinde yanıt verdi.

Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler" ifadelerine yer verdi.

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