Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!













Yunanistan lobisinden skandal mektup!

Türkiye'yi hemen hemen heryerde şikayet eden Yunanistan'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışı sonrası Türkiye ile arası epey açıldı. İki ülke arasında yaşanan gerginlik bu sebeplerden dolayı daha fazla açılmaya başladı. Son olarak F16 konusunda dikkatleri üzerine çeken Yunanistan, ABD Başkanı Biden'in F-16 açıklamaları sonrası geri adım attı. Bu hareket ise iç karmaşanın yaşandığı değerlendirmesine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 satın alması ve aynı zamanda mevcut F-16'larını da modernize edilmesi konusındaki daha önce sunulan talebe olumlu yanıt vermesi Yunanistan cephesinde panik yaşanmasına sebebiyet verdi. ABD'deki Yunan lobisinin konuyla ilgili Biden'a gönderdiği skandal mektup ortaya çıkarken, o mektubun detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.ABD'de 35 milletvekilinin başkan Biden'a yazdığı skandal mektupla ilgili detaylarında Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya verdiği tüm taahhütlerini yerine getirmediği yazıldığı, Türkiye'nin Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik bazı provokatif eylemlerde de bulunduğu öne sürüldü. Mektupta ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürecinde ateşkes ilan edilmesinin, özellikle küresel gıda krizinde bir çözüm getireceği ve bu kapsamda aktif rol üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin değil de kendi çıkarlarına göre hareket ettiğine yönelik bazı ifadeler kullanıldığı anlatıldı. ABD'nin, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı tutumla sergilemiş olduğu bazı eylemleri ve uluslararası alandaki hukuk ihlallerini hem yurtiçinde hem de yurtdışında durdurabilmek adına somut adımlar atılması gerektiği ve bu adımlar atılana kadar da Türkiye ordusuna daha fazla destek verilmemesi gerektiğinin açık açık belirtildiği mektubun sonunda Türkiye'ye F-16 satışlarını engellemek için de ellerinden gelen her şeyin yapılacağı ifade edildi.