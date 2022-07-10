Türkiye'yi hemen hemen heryerde şikayet eden Yunanistan'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satmayın!' çıkışı sonrası Türkiye ile arası epey açıldı. İki ülke arasında yaşanan gerginlik bu sebeplerden dolayı daha fazla açılmaya başladı. Son olarak F16 konusunda dikkatleri üzerine çeken Yunanistan, ABD Başkanı Biden'in F-16 açıklamaları sonrası geri adım attı. Bu hareket ise iç karmaşanın yaşandığı değerlendirmesine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 satın alması ve aynı zamanda mevcut F-16'larını da modernize edilmesi konusındaki daha önce sunulan talebe olumlu yanıt vermesi Yunanistan cephesinde panik yaşanmasına sebebiyet verdi. ABD'deki Yunan lobisinin konuyla ilgili Biden'a gönderdiği skandal mektup ortaya çıkarken, o mektubun detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 02:39
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemlerde iyice artmaya başladı. ABD'den gelen son F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştırıcı geri adımlar gelmeye başlarken ortaya Yunan lobisinin ABD başkanı Biden'a gönderdiği skandal bir mektup çıktı. İşte o mektubun detayları.
DÜNYA
10 Temmuz 2022 - 02:39