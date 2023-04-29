DÜNYA
29 Nisan 2023 - 03:04

Biden kopya çekerken yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden, yine kopya çekerken kameralara yakalandı.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 03:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Biden kopya çekerken yakalandı


    Güney Kore ile imzalanan 'Washington Deklarasyonu' sonrası ABD Başkanı Biden, basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Ancak Biden'ın açıklamasından çok kameraya yansıyan bir detay gündeme oturdu. Basın toplantısı sırasında Biden'ın elinde tuttuğu ve sık sık baktığı notlar kameraya yansıdı.

Biden



    Notlarda, Biden'a sorulacak sorular, soru soracak olan gazetecilerin ismi, çalıştıkları kurum ve fotoğrafının yer aldığı belirlendi. Biden'ın kendisine sorulacak sorulara öncesinde hazırlık yaptığı ve soru soracak gazetecilerin isminin telaffuzunun bile yazılı olduğu ortaya çıktı. Ancak Biden'ın programlarında kopyaya başvurması ilk değildi...

Kopya

     Geçtiğimiz yıl da Biden'ın adım adım neler yapacağı ve sorulara nasıl cevaplar vereceği kağıtlara yazılmış, bu kağıtlar kameralara yansımıştı.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ