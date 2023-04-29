Biden kopya çekerken yakalandı













Güney Kore ile imzalanan 'Washington Deklarasyonu' sonrası ABD Başkanı Biden, basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Ancak Biden'ın açıklamasından çok kameraya yansıyan bir detay gündeme oturdu. Basın toplantısı sırasında Biden'ın elinde tuttuğu ve sık sık baktığı notlar kameraya yansıdı.Notlarda, Biden'a sorulacak sorular, soru soracak olan gazetecilerin ismi, çalıştıkları kurum ve fotoğrafının yer aldığı belirlendi. Biden'ın kendisine sorulacak sorulara öncesinde hazırlık yaptığı ve soru soracak gazetecilerin isminin telaffuzunun bile yazılı olduğu ortaya çıktı. Ancak Biden'ın programlarında kopyaya başvurması ilk değildi...Geçtiğimiz yıl da Biden'ın adım adım neler yapacağı ve sorulara nasıl cevaplar vereceği kağıtlara yazılmış, bu kağıtlar kameralara yansımıştı.