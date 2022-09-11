DÜNYA
11 Eylül 2022 - 20:07

Biden: 'Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık'

ABD'de, 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen saldırıların 21. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ancak başardık" dedi.

DÜNYA
11 Eylül 2022 - 20:07
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Biden: 'Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık'


ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen saldırıların yıl dönümünde ABD Savunma Bakanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Saldırıların gerçekleştiği 09.37'de saygı duruşu ile başlayan etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden konuşma yaptı. Etkinliğe ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de katıldı.

"ABD'nın hikayesi o gün değişti"



Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD ve dünya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, saldırıda yaşamını yitiren yaklaşık üç bin kişinin unutulmadığını vurguladı. Biden, "21 yıl önceki bu saldırıyı asla unutmama sözümüzü tuttuk. Birini kaybetmiş olanlar için 21 yıl aynı şekilde ömür kadar uzun, eş zamanlı çok kısadır. Hatırlamak güzeldir, anılar iyileşmemize destek olur ancak aynı anda acıyı da hatırlatırlar. O parlak mavi sabahta bizi terör vurdu. ABD'nın hikayesi o gün değişti. Ama, teröristlerin yaralayabileceklerini düşündükleri bu milletin karakteri asla değişmeyecektir" dedi.

"Yalnızca hatırlanacak bir gün değil"

ABD demokrasisini güvence altına almaktan bahseden Biden, "Yılda bir veya arada sırada demokrasi için ayağa kalkmak yeterli değil. Bu, her gün yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla bu, yalnızca hatırlanacak bir gün değil, hem de her bir ABD'li için ve bu ülkeye olan bağlılığımız için yenilenme ve kararlılık günüdür” açıklamasını paylaştı.

"Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ancak başardık"

Biden ayrıca, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin bu yılın başlarında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülmesine de vurgu yaparak, “Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ancak başardık. Ve artık Zewahiri de ABD halkını bir daha asla tehdit edemez. Dinlenmeyeceğiz, asla unutmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz" diye konuştu.

Terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından planlanan saldırılarda 11 Eylül 2001'de 3 yolcu uçağı kaçırılarak, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve ABD Savunma Bakanlığı binasını hedef alınmıştı. Saldırıda yaklaşık üç bin kişi yaşamını yitirmişti. El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülmüştü.

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