Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli ve uzun süredir beraber olduğu güzel oyuncu Bige Önal 2.ci şansı verdikleri ilişkilerini bu kez tamamen sonlandırmışlardı. Başarılı oyuncu Aras Bulut’un yeni projesinde ki yoğunluğu ve stresi sebebiyle ilişkilerinde problem yaşadıkları için ayrıldıkları söylenen çift iddiaları yanıtsız bırakmıştı.
MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 19:36
Bige Önal'dan ayrılık iddialarına ilk açıklama geldi
Bige Önal ve Aras Bulut İğnemli uzun süren ilişkilerini sonlandırmıştı ilk açıklama güzel oyuncundan geldi…
MAGAZİN
06 Ocak 2023 - 19:36
Konuşmak istemedi Bir kahveciden çıkarken görüntülenen Bige Önal bir iş görüşmesine gideceğini söyledi. Basın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bige Önal konu biten ilişkisine gelince soruları geçiştirdi. Bige Önal :’Ayrıldığımız doğru. Her ikimiz içinde hassas bir dönem. Saygı duyun lütfen. O konulara girmek istemiyorum. Detay vermeyelim. Bizim için hassas bir dönem. Arkadaşlığımız baki. Benim için her zaman önemli biri olarak kalacak. Kaç yıllık bir arkadaşlığımız var. Sebeplerimiz bize özel kalsın lütfen.’ Diyerek bu konunun daha fazla uzamamasını rica etti.
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