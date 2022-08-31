YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:38

Bigg Team Başarılarına Bir Yenisini Ekledi - Eskişehir

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:38
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Bigg Team Başarılarına Bir Yenisini Ekledi - Eskişehir


Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan ARİNKOM TTO ve ETTOM tarafından yürütülen BİGG TEAM Girişimcilik Destekleme Programı'nın başarıları artarak devam etmekte.


TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2022 Yılı 1. çağrısının sonuçları açıklandı. Çağrı çerçevesinde BİGG TEAM Girişimcilik Destek Programı tarafından TÜBİTAK'a gönderilen 7 iş fikri, 450 bin TL'lik hibe desteği almaya hak kazandı. BİGG Programı 2022 Yılı 1. çağrısı çerçevesinde başvurusu yapılan iş fikirlerinin teknolojik düzey ve yenilikçi yön, uygulanabilirlik, ticari değer, rekabetçi düzey, ekibin nitelikleri ve iş fikrine uygunlukları gibi ölçütlerle değerlendirilmesinin ardından 38 girişimci kuluçka hizmetinden yararlanmaya layık görüldü.




Kuluçka hizmetleri çerçevesinde 21 iş fikri, çevrim içi gerçekleşen eğitim ve mentorluk programına dâhil oldu. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren 12 girişimci adayı ise hazırlamış oldukları ve uygulayıcı kuruluş onayı aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvuru yaparak 450 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanmak için yarıştı. Destek almaya hak kazanan 7 BİGG TEAM girişimcisi 2022 yılı Eylül ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacak, ardından iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.


Destek almaya hak kazanan girişimciler:


“Otomotiv Camları Görsel Kontrol Makinası” projesiyle Ali Coşkun Atlas, “İHA Eğitim Simülatörü” projesiyle Aziz Kaba, “BlueDUT” ile Emre Sezer, “ANT Hava Aracı Elektrikli Tug Robotu” ile Eyyüp Ahrar Işıkalan, “Yapay Zekâ ile Kemik Yaşı Belirleme Karar Destek Sistemi Geliştirmek” ile Mehmet Ali Gedik, “Gümüş İçerikli MOF Destekli Ortopedik Kemik Çimentosu Üretimi” projesiyle Mehmet Sabri Balık ve “Spor Sağlık ve Sosyalleşme İmkânı Tanıyan Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi” projesiyle Sema Emen.

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Haber Editörü
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