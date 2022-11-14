Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:45

Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Samanyolu kanalında yayınlanan İki Dünya Arasında dizisinde rol alan Bihter Delüv, Hacer karakteri ile tanınıyor. Bihter Delüv’ün kim olduğu, nereli olduğu araştırılıyor. İşte Bihter Delüv hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 11:45
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Bihter Delüv kimdir, nereli, yaşı kaç? Bihter Delüv biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Birçok projede rol alan Bihter Delüv, hakkında merak edilenler araştırılıyor. Bihter Delüv kimdir? Bihter Delüv nerelidir? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Bihter Delüv hakkında merak edilenler…

BİHTER DELÜV KİMDİR?

Eskiden yayın yapan Samanyolu kanalında yayınlanan İki Dünya Arasında Hacer rolü ile ekranlara adım atan Bihter Delüv, birçok projede yer aldı. 1990 Ağustos doğumlu olan Bihter Delüv, 2 Ağustos tarihinde Bandırma’da dünyaya geldi. Ela gözleri ile kendine hayran bırakan yetenekli oyuncu, başarısıyla da adından söz ettiriyor. Dizide yanlış yaptığı bir evlilikten kaçmaya çalışan karakteri canlandıran Bihter Delüv, hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Dans ve müziğe ilgisi olduğu bilenen güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ve Örümcek filminde kamera karşısına geçti.

Bihter Delüv Kimdir

BİHTER DELÜV HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2008-Arka Sokaklar

2008-Melekler Korusun

2012-Bana Bir Soygun Yaz(Film)

2012-Muck

2012-İki Dünya Arasında

2015-Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2017-Örümcek(Film)

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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