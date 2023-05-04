Bilal Erdoğan'ın yatta birlikte kuzu çevirdiği gizemli arkadaşının aldığı ihaleler ortaya çıktı!







"'BİLAL ERDOĞAN GÖNDERDİ' DİYEREK KAYYIM ATANAN ŞİRKETİN DANIŞMANI OLMUŞ"











Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarından birisi Bilal Erdoğan'ın Kırgızistan cumhurbaşkanının yatında kuzu çviriken çekilen görüntüleri viral olmasıyla birlikte fotoğrafta yer alan gizemli arkadaşı da merak uyandırdı. Bilal Erdoğan'ın yanında olan kişilerden birisinin Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun başkanı olan Hakan kazancı olduğu ortaya çıkarken diğerinin de Murat Teksöz olduğu öğrenildi. Birgün'den Bahadır Özgür, gazetesinin köşe yazısında Murat Teksöz'ün Kuzey Kıbrıs'taki yüksek profilli yatırım teklifini kaleme aldı.İşte Bahadır Özgür'ün yazısından bir bölüm: "Teksöz'ü tanıyanlardan bilgi verelim: Gaziantep'te bir meslek lisesinden mezun oldu, Adana'da bir marketler zincirinin bilgi işlem bölümünde çalışmaya başladı, ardından Amerika'dan Oracle'a katıldı ve Kırgızistan bölümüne geçti. Acil bir durum nedeniyle ülkede mahsur kalmış, Oracle diplomatik girişimlerle onu kurtarmıştır. Bu olayla birlikte talih onunla birlikte gelmiştir.Kıbrıs'ın kuzeyinde bir Amerikan şirketinin desteği ile birlikte küçük bir bilişim şirketi kurmuştur.Birçok kişinin ardından Yıllar süren mütevazi meslek hayatının ardından Teksöz, beklenmedik bir şekilde Gülen cemaati altındaki/ilgili şirketlere atandı.. Müdürlere danışman olarak göründü. Hikayenin gizemli kısmı burada başlıyor. 17 Kasım 2015'te FETÖ soruşturması kapsamında Boydak Holding ve ona bağlı 23 şirketin ardından en büyük kayıp grubu olan Kaynak Holding'e yönetici atamaları yapıldı. Kayyum kim Petrol ve Gaz İşverenleri Federasyonu (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş. Bu kişi aylık 105 bin lira maaş gündemde. Bu kadar tartışma yarattıktan sonra mahkeme kararıyla maaşı düşürüldü. Okumuş, Ulusoy şirketinin küçük bir bayisiyken benzin istasyonlarının sahibi ve Ulusoy Holding'in müdürü oldu. Hatırlarsanız, Rıza Zarrap'ın ortağı Babek Zenjani'yi Tacikistan'da kurduğu otogarın açılışına katılırken gösteren fotoğraf da tartışma yaratmıştı. Okumuş'un atanmasının ardından bir hafta sonrasında Murat Teksöz, danışman olarak Kaynak Holding'e getirildi. İddia, "Bana Bilal Erdoğan gönderdi" diyor. 2016 yılı sonunda el konulan ve Kaynak Holding'e bağlı şirket sayısı 134'e yükseldi. Teksöz, bu devasa “kurumsal havuz”da yüzmeye başladı.Teksöz bu süreçte çok sayıda şirket ve ortaklık kurdu. Bunları tek tek sıralayalım: Havacılık Kliniği, 15 Temmuz 2013 tarihinde İş Güvenliği Hizmetini kurdu ve ardından Kazancı'ya taşıdı. 13 Ekim 2015 tarihinde Kazancı ile Aviation Clinic Medical Services'i kurdu. Kazancı'ya devretti. Önce THY ile anlaşma yaptılar. Daha sonra hasta, yaşlı vb. 8 en büyük havalimanında 154 havayolu şirketi. yolcu taşımacılığı ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. Teksöz, 13 Mayıs 2016'da Kayseri'de Teksoft adında bir şirket kurdu. 10 gün içinde hisse el değiştirdi ve 3 Ekim 2016'da şirket İstanbul'a taşınarak Grid Group oldu. Ulusoy Taşımacılık Petrol, 30 Mart 2016 tarihinde Yönetici Okumuş'un damadı Emre Baştuğ ile birlikte 16 Mayıs 2016 tarihinde Bin Seyahat Petrol şirketini kurmuştur. Hepsinin kayyumlar için mal ve hizmet sattığını görüyoruz. Teksöz, hemen 'kayyum içinde kayyum'a dönüşür. Kurulun imzaladığı kararların çoğu, şirketlerine yapılan tam ödemeleri içeriyordu. Onlarca haciz şirketinin BT hizmetlerini de yönettiği için, bunun devam eden bir maliyeti var. Küçük bir güvenlik kamerasından milyonlarca dolarlık yazılıma kadar akla gelebilecek her alışverişte Teksöz'ün imzası var. Örneğin akaryakıt alımları Baştuğ'la birlikte kurdukları şirketin istasyonlarından yapılıyor."