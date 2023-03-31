SAĞLIK
31 Mart 2023 - 19:30

Bildiğiniz tüm meyveleri unutun! C vitamininde portakalı 20'ye katlıyor: Bir daha hastalanmamak için bu meyveyi eksik etmeyin

C vitamini deposu olarak meyvelere bir yenisi daha eklendi. Özellikle artış görülen enfeksiyonlara karşı dirençli olmak için tüketilmesi gerek bir meyve daha dertlere deva oldu. En yüksek C vitamini içeren portakala rakip geldi. Portakaldan 20 kat daha fazla vitamine sahip olan liçi meyvesinin faydaları haberimizde.

SAĞLIK
31 Mart 2023 - 19:30
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Bildiğiniz tüm meyveleri unutun! C vitamininde portakalı 20'ye katlıyor: Bir daha hastalanmamak için bu meyveyi eksik etmeyin
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Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için dengeli beslenmenin büyük rolü olurken C vitamini vücuda yüklemek için tüketilmesi gereken liçi meyvesi merak konusu oldu. C vitamini denince akla gelen liçi meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

LİÇİ MEYVESİ NERELERDE YETİŞİR?

Bir diğer adıyla da kral meyvesi olarak bilinen liçi, ülkemizde sadece Mersin ve ilçelerinde yetiştirilir. Liçi meyvesinin fiyatı ise satılan yerlerine göre farklılık gösterir.

LİÇİ MEYVE FAYDALARI



Lifli yapısı olan liçi meyvesi, bağırsak dostu olup sindirimi kolaylaştırır.

Kalp hastalıklarında etkili olurken damar tıkanıklıklarını giderir

Bakır ve demir içermesiyle kan dolaşımını arttırır

liçi meyvesi faydaları

C vitamini deposu olurken bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir

Cildinizi korur, nemlendirdiği gibi yaşlanmanın da önüne geçilir

Kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynarken magnezyum ve demir içerdiğinden kas gücü verir

Şekerli bir meyve olan liçi, düzenli ve kontrollü gelişimini destekler

Kilo vermeye yardımcı olurken sindirime yardımcı olur

Böbrek hastalıklarına iyi gelirken iltihapları ortadan kaldırır

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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