Bildiğiniz tüm meyveleri unutun! C vitamininde portakalı 20'ye katlıyor: Bir daha hastalanmamak için bu meyveyi eksik etmeyin







LİÇİ MEYVESİ NERELERDE YETİŞİR?

LİÇİ MEYVE FAYDALARI







Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için dengeli beslenmenin büyük rolü olurken C vitamini vücuda yüklemek için tüketilmesi gereken liçi meyvesi merak konusu oldu. C vitamini denince akla gelen liçi meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.Bir diğer adıyla da kral meyvesi olarak bilinen liçi, ülkemizde sadece Mersin ve ilçelerinde yetiştirilir. Liçi meyvesinin fiyatı ise satılan yerlerine göre farklılık gösterir.Lifli yapısı olan liçi meyvesi, bağırsak dostu olup sindirimi kolaylaştırır. Kalp hastalıklarında etkili olurken damar tıkanıklıklarını giderir Bakır ve demir içermesiyle kan dolaşımını arttırırC vitamini deposu olurken bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir Cildinizi korur, nemlendirdiği gibi yaşlanmanın da önüne geçilir Kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynarken magnezyum ve demir içerdiğinden kas gücü verir Şekerli bir meyve olan liçi, düzenli ve kontrollü gelişimini destekler Kilo vermeye yardımcı olurken sindirime yardımcı olur Böbrek hastalıklarına iyi gelirken iltihapları ortadan kaldırır