Bildiğiniz tüm soğukları unutun! Mart dokuzu bu illere buz kestirecek: Hava durumunda korkutan tablo!







KAR BEKLENTİSİ ARTTI







Ülkemiz genelinde geçtiğimiz hafta sonuna kadar koca karı soğukları etkili olurken uzman isimler bu sefer mart dokuz soğuklarına uyarılarda bulundu. Mart dokuz zamanı hava sıcaklıkları nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, mart ayının bitmesine az zaman kala iki tarih için uyarılarda bulundu. Bozyurt, kocakarı soğukları nihayet biterken devamında mart dokuz soğuklarını açıkladı. Bahar aylarında özellikle mart ayına sayılı günler kala kocakarı soğukları tüm yurtta etkisini gösterdi.Bozyurt, 3 tane mart dokuza işaret ederken ilki 22 Mart, ikincisi 31 Mart ve üçüncüsü ise 9 Nisan olarak belirlendi. Aralarında 9 gün aralıklarla devam eden soğuklar 19-20 Mart tarihine kaydı. Birçok bölgede kar yağışlarına sebebiyet verir.