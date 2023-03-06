Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturacak açıklama! İslam Memiş yeni gözde yatırımını açıkladı







Yeni Açıklamalar







Yeni Yatırım Adresi İslam Memiş’ten

İslam Memiş’den büyük bir bomba geldi. Son zamanlar yapılmış olan açıklamalarla dikkatini üzerine çeken uzman İslam Memiş, yatırımcılara seslendi.Her yaptığı açıklamadan kaynaklı gündemde olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yapılan açıklamalarla yeniden dikkati topladı. Yazmış olduğu köşe yazısında ‘’Son günlerde düşüş yaşamakta olan faiz üzerine enflasyon ve deprem arsa talepleri yükselişe uğradı. Yapılmış olan talep sonucunda da konut yatırımını sollayarak geçti.’’ İfadelerini bulundu. İslam Memiş deprem öncesinde yakından takip altına almış olduğu arsa fiyatlarının da artış sağladığını vurduladı.Kendisine sorulmuş olan soruları yanıtlayan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, ‘’Dövizim, altınım, gümüşüm ve borsada hissem var satıp yeni yatırım olarak almalı mıyım?’’ sorusuna evet cevabı verdi. Yapılacak olan yeni yatırımlar üzerine ülkemiz değil tüm dünyada değerler kazanılabileceği vurgulandı. Son zamanlardaki kuraklık ve kıtlık, tarım arazileri ve benzeri durumların değerlenmesi üzerine uzun bir süre dahilinde imar beklentisi arttı.