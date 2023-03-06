Finans
06 Mart 2023 - 18:15

Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturacak açıklama! İslam Memiş yeni gözde yatırımını açıkladı

İslam Memiş'ten büyük açıklama geldi. Yatırım uzmanlarına altınlarını bozdurup başka bir yere yatırmaları gerektiğini dile getirdi.

Finans
06 Mart 2023 - 18:15
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Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturacak açıklama! İslam Memiş yeni gözde yatırımını açıkladı
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 İslam Memiş’den büyük bir bomba geldi. Son zamanlar yapılmış olan açıklamalarla dikkatini üzerine çeken uzman İslam Memiş, yatırımcılara seslendi.

islam memiş

Yeni Açıklamalar



Her yaptığı açıklamadan kaynaklı gündemde olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son yapılan açıklamalarla yeniden dikkati topladı. Yazmış olduğu köşe yazısında ‘’Son günlerde düşüş yaşamakta olan faiz üzerine enflasyon ve deprem arsa talepleri yükselişe uğradı. Yapılmış olan talep sonucunda da konut yatırımını sollayarak geçti.’’ İfadelerini bulundu. İslam Memiş deprem öncesinde yakından takip altına almış olduğu arsa fiyatlarının da artış sağladığını vurduladı.

Yeni Yatırım Adresi İslam Memiş’ten

Kendisine sorulmuş olan soruları yanıtlayan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, ‘’Dövizim, altınım, gümüşüm ve borsada hissem var satıp yeni yatırım olarak almalı mıyım?’’ sorusuna evet cevabı verdi. Yapılacak olan yeni yatırımlar üzerine ülkemiz değil tüm dünyada değerler kazanılabileceği vurgulandı. Son zamanlardaki kuraklık ve kıtlık, tarım arazileri ve benzeri durumların değerlenmesi üzerine uzun bir süre dahilinde imar beklentisi arttı.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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