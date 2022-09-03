Bilecik'te Park Halindeki Otomobile Kamyonun Çarpması Sonucu 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı













Bilecik'te emniyet şeridinde park halindeki otomobile arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza; Bilecik-Osmaneli karayolu Vezirhan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kubilay Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakasına sahip kamyon, Osmangazi Tüneli'nden çıkınca emniyet şeridine park yaparak bekleyen Alim Atakan C. sürücülüğüne yaptığı 07 YHL 82 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hala gelirken, ağır yaralanan sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ü.Ş., B.D., B.Ş. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yolcuların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.