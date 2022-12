Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı

9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan 45 yaşındaki Gökhan Seven zorlu süreçlerde yılmayıp spora yönelerek hayata tutunmuş bir sporcu. Engelli bireylerin yer aldığı bilek güreşinde elde ettiği başarılarla adını duyuran Seven 11 kez Avrupa 9 kez dünya şampiyonu olan sporcu 2 kere de Asya şampiyonu oldu. İlk derecesini Bronz madalya ile ABD dünya şampiyonasında alan avatar lakaplı sporcu başarılarıyla göz dolduruyor. Avrupa şampiyonalarında sağ ve sol kolda 11 kez birinci olan başarılı sporcu gençlere ilham kaynağı olmaya başlıyor. Dünyaya Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha gösterdim, engellilerde kırılamayacak bir rekora gitmenin sevincini yaşadığını dile getiren Gökhan Seven hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.