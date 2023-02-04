Bileti olanlar dikkat! ﻿THY 5 ve 6 Şubat tarihlerinde 238 seferini iptal etti







O UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR







Son gelen bilgilere göre birçok vatandaşın uçuşları iptal olmaya başladı. Peki hangi uçuşlar hangi firmalar tarafından iptal ediliyor? Uçuşlar ne zamana kadar olmayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.AKOM ve Valilik tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Türk Hava Yolları zorlu hava koşulları sebebiyle 238 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. 5-6 Şubat tarihlerinde yapılacak 238 uçuş iptal oldu. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı beklentisi sonucunda 5 Şubat- 6 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 238 tane sefer iptal oldu.THY tarafından iptal ile ilgili şu açıklama yapıldı; 'İstanbul Havalimanından kalkacak ve İstanbul Havalimanı'na varacak 238 sefer iptal edildi. 72 tanesi iç hat, 166 tanesi dış hatlarla ilgilidir. Hava durumu tahminlerine göre iptal sayıları daha da artacak. Misafirlerin uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri uçuş sorgulama ekranına girip uçuş ve parkur bilgilerini yazarak öğrenebilirler.'