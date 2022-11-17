Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın







Uzmanlardan peş peşe uyarı! Kontrol edin







Verileriniz tehlikede olabilir

İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrasında milyonlarca vatandaş için uyarı yapılmaya başladı. Türkiye’de birçok vatandaşın kimlik bilgileri çalınıyor ve bu bilgiler üzerinden telefon hattı alınıyor, şirketler kuruluyor ya da terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Uzmanlar vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol sağlamalarını talep etti. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıda vatandaşların adlarına açılmış bir şirket, telefon hattı, dernek ya da herhangi usulsüz bir durum olduğunda başları belaya girebiliyor. Üstelik özellikle telefon hatları ile terör örgütlerinin iletişimi sağlanıyor, adına hat açılan kişiler ise oturdukları yerde terör örgütü bağlantısı ile suçlanmak durumunda kalabiliyorlar.Hukukçular bu konuda vatandaşlara kesin bir dille uyarıda bulunuyor. Bir anda terör örgütüne yardım eden biri olarak görünürsünüz diyerek vatandaşların e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlamasını istiyor. Hukukçuların yaptığı açıklamada, kişisel verilerin yasa dışı kullanımı nedeniyle bu tür durumların çok sık görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlara izlemesi gereken adımlar anlatılırken, şirketlerin başvurulara 30 gün içerisinde yanıt vermemesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunabileceklerini söyledi.Açıklamada, kötü niyetli kişilerin veri sorumlularına dahi şantaj yaptıklarını söyleyerek elde edilen verilerin internette satışa sunulduğu ve sahte kimlik üretiminde kullanıldığına dikkat çekiyor. Vatandaşların bu noktada bir yere kimliklerini ya da kimlik fotokopilerini verirken iki kez düşünmesi gerekiyor. İyi bir niyetle ibraz edilen kimlik fotokopisi, kötü kişilerin eline geçtiğinde adınıza şirket açılabilir, terör bağlantısı kurulabilir ve adınıza telefon hattı çıkarılabilir. Bu nedenle vatandaşların e-Devlet üzerinden adlarına bir şirket açılmış mı, adına kayıtlı kaç adet telefon hattı var denetlemeleri gerekiyor. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan kişiler arama kutucuğuna “ Mobil Hat Sorgulama “ yazarak kimlik numaraları üzerinde kayıtlı kaç adet mobil hat var görüntüleyebilecekler. Yine e-Devlet’ten “ Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama “ bölümüne girerek de adlarına şirket açılıp açılmadığını öğrenebilecekler. Vatandaşların bu sorgulama işlemini sık sık yapması gerekiyor. aksi takdirde uzun bir dava süreci, aksi kanıtlanamadığı halde hapis ya da para cezalarına kadar varan mağduriyetler yaşanabiliyor.