GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 12:42

Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın

Oturduğunuz yerde bilgileriniz çalınıyor olabilir ve mağduriyet yaşayabilirsiniz. Uzmanlar uyardı e-Devlet’ten kontrol etmeniz gerekiyor.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 12:42
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın


İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrasında milyonlarca vatandaş için uyarı yapılmaya başladı. Türkiye’de birçok vatandaşın kimlik bilgileri çalınıyor ve bu bilgiler üzerinden telefon hattı alınıyor, şirketler kuruluyor ya da terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Uzmanlar vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol sağlamalarını talep etti.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarıda vatandaşların adlarına açılmış bir şirket, telefon hattı, dernek ya da herhangi usulsüz bir durum olduğunda başları belaya girebiliyor. Üstelik özellikle telefon hatları ile terör örgütlerinin iletişimi sağlanıyor, adına hat açılan kişiler ise oturdukları yerde terör örgütü bağlantısı ile suçlanmak durumunda kalabiliyorlar.

Uzmanlardan peş peşe uyarı! Kontrol edin



Hukukçular bu konuda vatandaşlara kesin bir dille uyarıda bulunuyor. Bir anda terör örgütüne yardım eden biri olarak görünürsünüz diyerek vatandaşların e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlamasını istiyor.

Hukukçuların yaptığı açıklamada, kişisel verilerin yasa dışı kullanımı nedeniyle bu tür durumların çok sık görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlara izlemesi gereken adımlar anlatılırken, şirketlerin başvurulara 30 gün içerisinde yanıt vermemesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Verileriniz tehlikede olabilir

Açıklamada, kötü niyetli kişilerin veri sorumlularına dahi şantaj yaptıklarını söyleyerek elde edilen verilerin internette satışa sunulduğu ve sahte kimlik üretiminde kullanıldığına dikkat çekiyor. Vatandaşların bu noktada bir yere kimliklerini ya da kimlik fotokopilerini verirken iki kez düşünmesi gerekiyor.

İyi bir niyetle ibraz edilen kimlik fotokopisi, kötü kişilerin eline geçtiğinde adınıza şirket açılabilir, terör bağlantısı kurulabilir ve adınıza telefon hattı çıkarılabilir. Bu nedenle vatandaşların e-Devlet üzerinden adlarına bir şirket açılmış mı, adına kayıtlı kaç adet telefon hattı var denetlemeleri gerekiyor. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan kişiler arama kutucuğuna “ Mobil Hat Sorgulama “ yazarak kimlik numaraları üzerinde kayıtlı kaç adet mobil hat var görüntüleyebilecekler.

Yine e-Devlet’ten “ Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama “ bölümüne girerek de adlarına şirket açılıp açılmadığını öğrenebilecekler. Vatandaşların bu sorgulama işlemini sık sık yapması gerekiyor. aksi takdirde uzun bir dava süreci, aksi kanıtlanamadığı halde hapis ya da para cezalarına kadar varan mağduriyetler yaşanabiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Muş TOKİ kura sonuçları listesi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak
Kedisi, köpeği olanlara son çağrı! 31 Aralık'a kadar yaptırmanız gerekiyor: Para cezası uygulanacak
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Son Haberler
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
O etler artık sofralarda olacak
O etler artık sofralarda olacak
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar...
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum?...
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları...
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi...
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi...
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa...
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı...
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme:...