Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın

İstanbul’da yaşanan terör saldırısı sonrasında milyonlarca vatandaş için uyarı yapılmaya başladı. Türkiye’de birçok vatandaşın kimlik bilgileri çalınıyor ve bu bilgiler üzerinden telefon hattı alınıyor, şirketler kuruluyor ya da terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Uzmanlar vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına e-Devlet üzerinden mutlaka kontrol sağlamalarını talep etti. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıda vatandaşların adlarına açılmış bir şirket, telefon hattı, dernek ya da herhangi usulsüz bir durum olduğunda başları belaya girebiliyor. Üstelik özellikle telefon hatları ile terör örgütlerinin iletişimi sağlanıyor, adına hat açılan kişiler ise oturdukları yerde terör örgütü bağlantısı ile suçlanmak durumunda kalabiliyorlar.
Uzmanlardan peş peşe uyarı! Kontrol edin
Hukukçular bu konuda vatandaşlara kesin bir dille uyarıda bulunuyor. Bir anda terör örgütüne yardım eden biri olarak görünürsünüz diyerek vatandaşların e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlamasını istiyor. Hukukçuların yaptığı açıklamada, kişisel verilerin yasa dışı kullanımı nedeniyle bu tür durumların çok sık görüldüğü ifade edildi. Vatandaşlara izlemesi gereken adımlar anlatılırken, şirketlerin başvurulara 30 gün içerisinde yanıt vermemesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunabileceklerini söyledi.