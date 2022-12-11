DÜNYA
11 Aralık 2022 - 19:38

Bilgisayar ekranında çıplak resimlerini görünce üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü!

ABD'li bir kadın, bilgisayar arka planı olarak kendi çıplak fotoğraflarını kullandığını öğrendikten sonra eski üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü.

DÜNYA
11 Aralık 2022 - 19:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bilgisayar ekranında çıplak resimlerini görünce üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü!


31 Aralık 2020'de ABD'nin Californiya eyaletinde iç mimar şirketi olan 39 yaşındaki Jade Janks, 64 yaşındaki eski üvey babası Thomas Merriman'a ilaç verip plastik poşetle boğmakla suçlandı. Daily Star'da yayınlanan bir haberde Junks, Merriman'ın evinde kendisine ait birkaç "çalınmış" çıplak fotoğraf buldu. Bu nedenle kendini çok kötü hisseden Janks'un bu nedenle cinayet işlediği söyleniyor.

Polis raporlarına göre, Jade Janks'un annesi, çok sayıda aile içi şiddet raporunun ardından 2008 yılında Thomas Merriman'dan ayrılmıştı. Aradan geçen bir süre sonrasında Merriman bir cinayete kurban gitti. Merriman’ın cansız bedeni 2 Ocak tarihinder polisin yaptığı bir sağlık kontrolünde evinin dışında bir çöp yığınında bulundu.



Bilgisayar ekranında çıplak resimlerini görünce üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü!

"CİNAYETİ İTİRAF ETTİ"

Junks iddiaları yalanladı ve bölge savcısı yardımcısı Jorge del Portillo, "Bu bir kaza değildi. Bu önceden planlanmış bir cinayetti” dedi. Davanın baş müfettişi Lisa Brannan bu hafta görülen mahkemede Hanks'ın bir arkadaşına cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Brannan mahkemede; "Bayan Janks bir arkadaşına üvey babasını boparak öldürdüğünü söyledi ve ayrıca onu uyuştursun diye bir takım ilaçlar verdiğini de itiraf etti." dedi. Dedektif mahkemedeki konuşmasında ayrıca; "Cesedi arabadan çıkarmasına yardım etmesini istedi. Üvey babasını eve götürüp yatağına yatırmak ve orada aşırı dozdan ölmüş gibi göstermek istedi." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar ekranında çıplak resimlerini görünce üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü!

Jade Janks, tutuklandıktan sonra iz sürücüyle de olsa 1 milyon dolar gibi bir kefalet ücretiyle serbest bırakıldı. Davaya bakan savcılar, Janks'ın kaçmak için mali kaynakları olduğunu söylerken Güney Afrika ile bir bağlantısı olduğunu savundular. Mahkeme dava ile ilgili henüz nihai bir karar vermedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile peş peşe görüştü..
Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı!
Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama...
SGK'dan milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği! Tek şart karşılığında 240 bin lira konut kredisi!
SGK'dan milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği! Tek şart karşılığında...
Bakan Koca ilk kez duyurdu: 85 yaş üzeri hastalar tek bir hekime emanet olacak!
Bakan Koca ilk kez duyurdu: 85 yaş üzeri hastalar tek bir hekime emanet...
Yeşilçam’ın yıldızlarından biri daha hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın yıldızlarından biri daha hayatını kaybetti
13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı!
13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından...
Galatasaray'da ara transfer harekatı! Ocak ayında yeni transferler yapılacak
Galatasaray'da ara transfer harekatı! Ocak ayında yeni transferler yapılacak
59'luk Hülya Avşar'dan olay görüntüler! Yeni klibi için çırılçıplak soyundu..
59'luk Hülya Avşar'dan olay görüntüler! Yeni klibi için çırılçıplak...
Asgari ücret zammında tahminler boşa çıkabilir: Ankara kulislerinden yeni rakamlar sızdı!
Asgari ücret zammında tahminler boşa çıkabilir: Ankara kulislerinden...
Stephan El Shaarawy Türkiye'ye gelebilir. Beşiktaş El Shaarawy transferi için harekete geçti
Stephan El Shaarawy Türkiye'ye gelebilir. Beşiktaş El Shaarawy transferi...
Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu
Petek Dinçöz kıyafetine gelen yoruma tepkisi büyük oldu
BDDK'dan kritik döviz kararı! Bankalar dövizden yavaş yavaş uzaklaşacak..
BDDK'dan kritik döviz kararı! Bankalar dövizden yavaş yavaş uzaklaşacak..
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosunu belirledi! Gözler Hadise'yi aradı..
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosunu belirledi! Gözler...
Komada olan Kenan Işık’ın ailesinden açıklama geldi
Komada olan Kenan Işık’ın ailesinden açıklama geldi
Aleyna Tilki’den büyük tepki hepiniz potansiyel suçlusunuz
Aleyna Tilki’den büyük tepki hepiniz potansiyel suçlusunuz