Bilgisayar ekranında çıplak resimlerini görünce üvey babasını gözünü kırpmadan öldürdü!













"CİNAYETİ İTİRAF ETTİ"

31 Aralık 2020'de ABD'nin Californiya eyaletinde iç mimar şirketi olan 39 yaşındaki Jade Janks, 64 yaşındaki eski üvey babası Thomas Merriman'a ilaç verip plastik poşetle boğmakla suçlandı. Daily Star'da yayınlanan bir haberde Junks, Merriman'ın evinde kendisine ait birkaç "çalınmış" çıplak fotoğraf buldu. Bu nedenle kendini çok kötü hisseden Janks'un bu nedenle cinayet işlediği söyleniyor. Polis raporlarına göre, Jade Janks'un annesi, çok sayıda aile içi şiddet raporunun ardından 2008 yılında Thomas Merriman'dan ayrılmıştı. Aradan geçen bir süre sonrasında Merriman bir cinayete kurban gitti. Merriman’ın cansız bedeni 2 Ocak tarihinder polisin yaptığı bir sağlık kontrolünde evinin dışında bir çöp yığınında bulundu.Junks iddiaları yalanladı ve bölge savcısı yardımcısı Jorge del Portillo, "Bu bir kaza değildi. Bu önceden planlanmış bir cinayetti” dedi. Davanın baş müfettişi Lisa Brannan bu hafta görülen mahkemede Hanks'ın bir arkadaşına cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Brannan mahkemede; "Bayan Janks bir arkadaşına üvey babasını boparak öldürdüğünü söyledi ve ayrıca onu uyuştursun diye bir takım ilaçlar verdiğini de itiraf etti." dedi. Dedektif mahkemedeki konuşmasında ayrıca; "Cesedi arabadan çıkarmasına yardım etmesini istedi. Üvey babasını eve götürüp yatağına yatırmak ve orada aşırı dozdan ölmüş gibi göstermek istedi." ifadelerini kullandı.Jade Janks, tutuklandıktan sonra iz sürücüyle de olsa 1 milyon dolar gibi bir kefalet ücretiyle serbest bırakıldı. Davaya bakan savcılar, Janks'ın kaçmak için mali kaynakları olduğunu söylerken Güney Afrika ile bir bağlantısı olduğunu savundular. Mahkeme dava ile ilgili henüz nihai bir karar vermedi.