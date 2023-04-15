Bilgisayar ve telefon almadan önce bu habere dikkat! Tam 1500 TL indirim yapılacak: O banka kampanyanın büyüğünü yaptı!

Cep telefonu ve bilgisayar fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle yapılan kampanyalar da hız kazandı. Peki 1.500 TL kampanya hangi banka tarafından yapıldı? Şartlar nedir? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1.500 TL ELEKTRONİK KAMPANYASINisan ayı itibariyle cep telefonu ve bilgisayar fiyatlarında yaşanan artış devam ederken alışveriş yapacak insanların yüzünü güldürecek haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanyaya göre 24 Nisan tarihine kadar Troy aracılığıyla yapılan 10 bin TL ve üstü Mac ve iPad alışverişlerinde 1.500 TL indirim uygulanacak.
Kampanya 24 Nisan tarihine kadar sürecek ve katılımlar mobil uygulama, internet bankacılığı ve SMS yoluyla yapılabilecek. Katılım sağlamak için 4757 numarasına TROY yazıp göndermek gerekiyor. Gelen indirim kodu ile birlikte Troy mağazasından yapılan alışveriş sonrasında 1.500 TL indirim kazanılacak. Kampanyaya Bankkart Genç, Bankkart Başak Kart sahibi müşteriler kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle dahil olabilecek. Kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler 1.500 TL indirim kodunu alacak. Kampanya kapsamında ek kartla yapılan alışverişler sonrasında 1.500 TL kazanımlar asıl karta yansıtılacak.