GÜNDEM
25 Kasım 2021 - 12:43

Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir

Bilim adamları yeni çıkan bir Covid varyantı konusunda uyarılarda bulundu. Adına B.1.1.529 varyantı verilen yeni türüm vücutta daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği söylendi.

GÜNDEM
25 Kasım 2021 - 12:43
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Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir
Bilim adamları tarafından yeni varyanta karşı uyarılarda bulunuldu. Çok sayıda mutasyona sahip Covid varyantı konusunda alarma geçilirken vücudun savunmasından kaçan bu varyantın daha fazla hastalığı tetikleyebileceğini söyledi. 



B.1.1.529 adı verilen varyant Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika'da bulunan 10 kişide görüldü. Bu varyant bazı bilim adamlarını endişelendirmeye başladı.Bir dizi mutasyon, virüsün bağışıklıktan kaçmasına yol açabilir. 
Bilim adamları, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid-19’a karşı hazırlamak için hedeflediği diken proteininde 32 mutasyonun olduğunu tespit ederken diken proteinindeki mutasyonlar, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini artırabilir, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını zorlaştırabileceğini belirtti.




YENİ VARYANT DİKKATLE İZLENMELİ
İngiltere’de yer alan Imperial College London'da virolog olan Dr. Tom Peacock, varyantın dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti ve  "inanılmaz derecede yüksek miktarda diken proteini mutasyonlarının endişe oluşturduğunu" bildirdi.
UCL Genetik Enstitüsü müdürü Prof Francois Balloux, varyantın tedavi edilmememiş bir HIV/AIDS hastasından evrimleşmiş olarak çıktığını öne sürdü. 

 
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