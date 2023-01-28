Bilim insanları yeni salgının derdine düştü! Türkiye çok konuşulacak olan listenin içinde!







"EN TEHLİKELİLERİ EBOLA VE NİPAH"







ÇİN'DE 3 ÇEŞİT KUŞ GRİBİ TÜRÜ GÖRÜLDÜ

TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDEN SALGIN HASTALIK

Yeni tip koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şu anda ortaya çıkan pandemik tehditler ve bunların yönü ile ilgili endişelere ilişkin açıklamalara odaklanmış durumdayız. Birleşik Krallık'taki Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Ajansı (UKHSA), hiç kimsenin hazırlıksız yakalanmamasını sağlamak için küresel bulaşıcı hastalık tehditlerini sürekli olarak izliyor. UKHSA'nın yeni listesi en korkunç 15 bulaşıcı hastalığı içeriyor. Bu hastalıklara bilim adamları tarafından kritik enfeksiyonlar denir. Bu liste, verileri ülkelere göre ayırır ve hastalığın bu ülkelerde bir insan vakası olarak tespit edilip edilmediğini gösterir.Edinilen bilgilere göre Ebola ve Nipah listedeki en tehlikeli hastalıklar arasında yer alıyor. Ebola, Ebola virüsünden ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Vakaların yüzde 75'inde ölüm meydana getiren hastalığın belirtileri genellikle ateş, yorgunluk, kas ağrısının yanı sıra baş ve boğaz ağrısı ile deri döküntüsüdür. Virüs, genel olarak Ebola'dan hasta olanların ya da ölenleri vücut sıvılarından veya enfekte olmuş nesnelerin yoluyla başkalarına bulaşabilir. Şu anda Ebola için spesifik tedavisi gelişmemiştir ve aşı da bulunmamaktadır. Ebola salgınları Sahra altı Afrika'da yaygındı, ancak son yıllarda dünyanın diğer bölgelerine yayıldı. Ölüm oranı Ebola'ya benzer olan Nipah virüsü, öncelikle yarasalar başta olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Virüün aynı zamanda kontamine gıda yolu ile ya da direkt olarak insandan insana bulaşabilir. Nipah virüsünde görülen semptomlar , beyin sapının ensefalitine ilerlemesi sonucu ölüme yol açan ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, baş dönmesi ve mide bulantısını içerir.Ebola virüsü gibi Nipah virüsü ile ilgili bir tedavi ve aşı geliştirilmemiştir.Öte yandan, Kovid-19 salgınının kaynağı olduğuna inanılan Çin'de, yaygın bir şekilde kuş gribi olarak bilinen 3 farklı kuş gribi A türü bulunuyor. Bunlar: H5N1, H7N9 ve H5N6'dır. Geçen hafta gelinciklerde görülen "endişe verici" bir salgının ardından, potansiyel anlamda yıkıcı bir kuş gribi salgınıyla ilgili endişeler arttı. Onlarca yıldır bilim adamları, hastalığın bir sonraki pandemiye neden olmak için pusuda beklediğini düşündüler. Uzmanlar bunun, bulaşıcı mevsimsel griple birleşen ölümcül türde bir kuş gribi türü tehdidi durumundan kaynaklandığını söylüyor.H5N1, UKHSA'nın hazırladığı listede Türkiye'yi tehdit eden hastalık gibi görünüyor. Kuş gribi olarak da adlandırılan H5N1, esas olarak kuşları etkiler. Fakat virüs, aynı zamanda insanları ve diğer hayvanların da enfekte olmasına neden olan bir influenza A virüsü türüdür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye'de çok sayıda H5N1 enfeksiyonu vakası bildirmiştir. 2006 yılında, Türkiye'deki kümes hayvanlarının bulunduğu çiftliklerde birkaç H5N1 salgını ortaya çıkmıştı. Bu salgınlar, etkilenen bölgelerde bir milyondan fazla kuşun itlaf edilmesi ve kümes hayvanlarının taşınmasının yasaklanmasıyla sonuçlanmıştır. Ocak 2014'te Türkiye'de bir insan H5N1 enfeksiyonu vakasının rapor edildiği öğrenildi. Ve bu vaka 2011'den bu yana Türkiye'de ilk H5N1 enfeksiyonu insan vakası oldu. 2017 yılında DSÖ'den yapıaln açıklamada Türkiye'nin yabani kuşları için H5N8 kuş gribi salgınları bildirdiğini duyurdu. Öte yandan, Türkiye'de yabani kanatlılarda ve kümes hayvanlarının kuş gribi vakaları bildirilmeye devam etmekte olup, , kanatlı yetiştiricilerle kümes hayvancılığı ile çalışanların halk sağlığı açısından son derece önemli olduğu söylenmiştir. Enfeksiyona karşı korunmak için sıkı önlemlerin alınması şarttır.