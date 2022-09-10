BİLİM
10 Eylül 2022 - 14:31

Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!

Dünya'ya benzer jeolojik ve atmosferik koşulları barındıran yeni bir gezegene rastlanıldı. Dünya'dan yaklaşık @ daha büyük olan bu yeni gezegende uzaylıların yaşayabileceğinin altı çizildi. İşte detaylar…

BİLİM
10 Eylül 2022 - 14:31
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Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!


LP 890-9 olarak bilinen küçük, serin bir yıldızın etrafında dönen Dünya benzeri yeni bir gezegen keşfedildi. Keşif gökbilimcileri heyecanlandırdı çünkü yıldızın dünya dışı yaşam için ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu belirlendi.

gezegen



Bilim adamları, Dünya'nın ötesinde yaşama sahip olabilecek iki uzak gezegenden oluşan yeni bir gezegen sistemi keşfettiler.

Basında öne çıkan haberlere göre; Her iki gezegen de LP 890-9 olarak bilinen küçük, soğuk bir yıldızın yörüngesinde bulundu. TRAPPIST-1'den sonra gezegenleri içeren ikinci en soğuk yıldızdır.

%30 Dünyadan Büyük

Sistemdeki gezegenlerden birinin adı LP 890-9b'dir ve Dünya'dan yalnızca %30 daha büyüktür. Gezegen bu havalı yıldıza o kadar yakındır ki bir yıl sadece 2,7 gün sürer.

gezegen

Sistem, LP 890-9c adında tamamen bilinmeyen başka bir gezegene sahiptir. Bu gezegen, ilk gezegenle yaklaşık olarak aynı boyuttadır (Dünya'dan %40 daha büyüktür), ancak bir yıl daha uzun sürer. Yıldız etrafındaki yörüngesini 8,5 günde tamamlar.

Speculoos (ULtra-soğuk yıldızların yörüngesindeki yaşanabilir gezegenleri arayın, Aşırı soğuk yıldızların yörüngesinde dönen yaşanabilir gezegenleri arayın) adlı çalışma, Dünya üzerindeki teleskoplar kullanılarak gerçekleştirildi.

LP 890-9b gibi aşırı soğuk yıldızlar, uzay teleskopları onları tespit etmekte zorlanabileceğinden, bu tür takip gözlemleri gerektirir.

gezegen

Ne Sıcak Ne Soğuk

Bilim adamları, güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri ilk kez arayan NASA'nın Exoplanet Survey Satellite tarafından keşfedilen ilk gezegenin, muhtemelen Dünya'nın varlığını doğrulamak umuduyla yeni gözlemlerine başladılar. Ancak gözlem sırasında ikinci bir gezegen daha keşfedildi.

yeni gezegen

İkinci gezegen, yıldızın dünya dışı yaşam için ne çok sıcak ne de çok soğuk olan "yaşanabilir bölgesi"ndedir.

Dünya Gibi Coğrafi ve Bitkisel Şartlara Sahip

Birmingham Üniversitesi Ötegezegen Bilimi profesörü Amaury Triaud, "Yaşanabilir bölge, Dünya'yla benzer jeolojik ve atmosferik koşullara sahip bir gezegenin, suyun milyarlarca yıl boyunca sıvı kalmasını sağlayan bir yüzey sıcaklığına sahip olacağı kavramdır" ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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