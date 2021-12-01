Bilim Kurulu, toplantı gündemine Omicron varyantını da aldı!













Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve aşılama uygulamalarında gelinen son noktaların ele alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 1700'da başlaması beklenilen toplantıda ayrıca tüm dünyayı endişe içine sokan 'Omicron Varyantı'da konuşulacak.Dünya genelinde panik havası yaşanmasına neden olan Omicron varyantını gündemlerine alacak olan Bilim Kurulu, Türkiye'de henüz görülmeyen yeni varyantın risklerini ele alacaklar ve yeni varyantın yayılımına karşı nasıl yeni önlemlerin alınacağını değerlendirecekler.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ardında ise kamuoyuna toplantıda alınan kararlar ve değerlendirmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapacak.