SAĞLIK
01 Aralık 2021 - 12:52

Bilim Kurulu, toplantı gündemine Omicron varyantını da aldı!

Bugün saat 17.00'da başlaması beklenilen Bilim Kurulu toplantısında ana gündem maddesi olarak Omicron varyantının alındığı konuşuluyor. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

SAĞLIK
01 Aralık 2021 - 12:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bilim Kurulu, toplantı gündemine Omicron varyantını da aldı!
Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve aşılama uygulamalarında gelinen son noktaların ele alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 1700'da başlaması beklenilen toplantıda ayrıca tüm dünyayı endişe içine sokan 'Omicron Varyantı'da konuşulacak.








Dünya genelinde panik havası yaşanmasına neden olan Omicron varyantını gündemlerine alacak olan Bilim Kurulu, Türkiye'de henüz görülmeyen yeni varyantın risklerini ele alacaklar ve yeni varyantın yayılımına karşı nasıl yeni önlemlerin alınacağını değerlendirecekler. 



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılacağı toplantının ardında ise kamuoyuna toplantıda alınan kararlar ve değerlendirmelerle ilgili yazılı bir açıklama yapacak.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Çin, solunum yoluyla alınan aşısının tanıtımını yaptı!
Çin, solunum yoluyla alınan aşısının tanıtımını yaptı!
Son Haberler
Merkez Bankasından döviz piyasasına müdahale! Dolar sert düştü..
Merkez Bankasından döviz piyasasına müdahale! Dolar sert düştü..
Başak Cengiz'in ve Müslüme Yağal'ın katilleri aynı cezaevinde!
Başak Cengiz'in ve Müslüme Yağal'ın katilleri aynı cezaevinde!
Dolar kuru yine 13 liranın üzerine çıkarak zirve yaptı!
Dolar kuru yine 13 liranın üzerine çıkarak zirve yaptı!
Gaziantep'te 3 aylık bebeğini canice darp eden baba gözaltına alındı!
Gaziantep'te 3 aylık bebeğini canice darp eden baba gözaltına alındı!
İstanbul'da Lodos sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildi
İstanbul'da Lodos sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildi
Benzin ve motorin için sevindiren haber! 90 kuruş indirim bekleniyor..
Benzin ve motorin için sevindiren haber! 90 kuruş indirim bekleniyor..
WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet geliyor!
WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet...
Acı olay! 9 yaşındaki bisikletli çocuk kamyon altında kaldı
Acı olay! 9 yaşındaki bisikletli çocuk kamyon altında kaldı
İstanbul'da Lodos hayatı felç etti!
İstanbul'da Lodos hayatı felç etti!
Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi
Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi