GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 18:14
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 18:14

Bilim Kurulu Toplantısı Başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyelerini topladı. Kurulu gündeminde koronavirüs ile mücadele süreci ve 3.doz aşılama yol haritası var.

GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 18:14
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 18:14
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Bilim Kurulu Toplantısı Başladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında az önce toplandı. 


Kurulun gündemi yoğun

Kurulun alacağı kararla merakla beklenirken, masada koronavirüs ile mücadele süreci, vaka sayıları , yerli aşı ve 3.doz aşılama süreci gibi önemli konular bulunuyor. 


Bakan Koca açıklama yapacak
Kurulun toplantısından yeni tedbirler alınmasıyla ilgili olarak tavsiye kararı çıkıp, çıkmayacağı merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor. 


Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yapılan bir önceki bilim kurulu toplantısında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin 3.doz aşı olabilecekleri açıklanmıştı. Bugün yapılan toplantıda bu kriterlerin genişletilip, genişletilmeyeceğide karara bağlanacak.
 
# bilim kurulu# sağlık bakanlığı# SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
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