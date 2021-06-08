2021 Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Bir yıl içinde 3 kez meydana gelen Merkür retrosu son olarak 30 mayısta başlamıştı. Şimdi ise ne zaman biteceği merak konusu oldu. Asıl başlangıç tarihi hafif gölgesi ile 14 Mayıs olan Merkür retrosu, 30 Mayıs’ta ters dönüşe başladı. 22 Haziran tarihinde ter dönecek ve duracak 23 Haziran'da düzlenmeye başlayacak yoğun gölge ile birlikte, 29 Haziran'da ise hafif gölgeyle dönüyor. Son olarak Merkür retrosu 8 Temmuz'da gölgesiyle birlikte bitmektedir.

2021 Merkür retrosu nasıl etkiledi?

Merkür retrosu, Merkür’ün ters dönüşü demektir ama aslında ters dönmez sadece Dünya’nın hızına göre geride kalır ve yavaş döner. Yönetim alanı ağırlıklı olarak iletişim olan Merkür bununla beraber düşünce, yazma, seyahat, ticaret, reklam, haberleşmeyi de yönetmektedir.

Geçmişten yarım kalan işleri tamamlamak için Merkür retrosu iyi bir zaman olmaktadır.

Yeni bir şeye başlanacağı zaman dikkatli olmak ve bu konuda araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Bir şey imzalamayın.

Elektronik aletlerin çokça bozulduğu bu zamanda elektronik alet almayın.

Bu dönemde seyahate çıkma çok iyi bir fikir değildir ama illaki çıkılacaksa yaptığınız planlar üzerinde titiz olun dikkatli bir davranış sergileyin.

Geçmişle alakalı birçok konu gündemde olabilir. Bunlar; geçmişte yaşanan bir ilişki, iş konusu, para vb. Geçmişle yüzleşmeler yaşanabilirsiniz.

Merkür'ün ters dönüşünde yeni şeylerle uğraşmak yerine yılda 3 kez yaşanan bu olayı en hafif ve size fayda sağlayacak şekilde atlatmaya çalışın. Bu durumda geçmişle ilgili yapılan çalışmalara ağırlık verin. Bu çalışmalar;

Merkür retrosunda şu konulara dikkat edilmelidir:

-Psikoanaliz

-Psikoterapi

-Psikodinamik gibi çalışmalardır.