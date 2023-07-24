Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Uzaydan Dünya'ya radro sinyalleri yollanıyor

Bilim dünyasını epey heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Uzaydan dünyaya radyo sinyalleri gönderildiği tespit edildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZAYDAN DÜNYAYA RADYO SİNYALLERİ

Uzay araştırmaları yapan araştırmacılar radyo dalgalarının hangi cisim tarafından geldiğini tespit edemedi. Kaynağın 35 senedir düzenli şekilde 20 dakikalık enerji patlamaları gönderdiğini ve parlaklıkların önemli şekilde değiştiği tespit edildi. Emisyonlar, pulsarlardan çıkmış veya hızlı radyo dalgalarını andırıyor. Patlamalar milisaniyeler içinde gerçekleşiyor. Yeni keşfedilen kaynak ise 21 dakikalık periyotlar halinde radyo sinyalleri gönderiyor ve bunun daha önce imkansız olduğu düşünülüyordu. Pulsarlar kendi etraflarında dönen ve radyo dalgaları yayan nötron yıldızlarıdır. Bunlardan bir tanesi dünya ile karşılaşırsa emisyonlar kısa ve parlak şekilde gönderilir. Bilim insanları ise manyetik alanın güçlü olması ve hızlı dönmesi halinde bunun yaşanabileceğini düşünüyor.





Bu durum kaynakların tespit edilmesi için gereken pulsar ölüm çizgisi teorisini ortaya çıkarıyor. Bilim insanları tarafından yeni keşfedilen GPMJ1839-10 isimli nesne ise ölüm çizgisinden çok uzak. Eğer pulsar olsaydı bilim insanlarının imkansız gördüğü şekilde çalışıyor denebilirdi. Bu cismin yüksek derecede manyetize olan güçlü manyetik alanlara sahip ekstra nötron yıldız türü de olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda eski kayıtları inceleyerek 1988 senesinden itibaren dünyada bu verilerin tespit edildiğini ortaya koydu. McGill Üniversitesi Fizik Profesörü Victoria M. Kaspi gelecek zamanda bu tür olayların daha çok yaşanabileceğini bildirdi. Yeni keşfedilen kaynağın ilginç olması ile ilgili bazı açıklamalar olması bekleniyor. Bilim insanları araştırmalarında nesne koleksiyonu olup olmadığını inceleyecek ve emisyonlar arkasında olan mekanizmalar araştırılacak. Nature aracılığıyla yapılan son araştırma 30 senedir aktif olan uzun periyotlu bir radyo geçidi dalgası isimli bir yazıyla vatandaşla paylaşıldı.