Büyük keşif gerçekleşti: İki kardeş ötegezegen bulundu

ALMA Teleskobu ile yapılan son gözlemler, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri bir ötegezegene "kardeş" bir gezegenin keşfini ortaya çıkardı. Bu önemli bilimsel keşif, gök bilimciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

OLUŞUM SÜRECİNDE BİR ENKAZ BULUTU GÖZLEMLENDİ



ALMA Teleskobu'nun son gözlemleri, yıldızın yörüngesinde dönen "PDS 70b" gezegeninin ilginç bir keşfini ortaya çıkardı. Bu gezegenin yörüngesinde muhtemelen başka bir gezegenin yapı taşları olabilecek bir enkaz bulutu gözlemlendi. Enkaz bulutunun kütlesi, Ay'ın 2 katı kadar olduğu belirlendi.

Madrid Astrobiyoloji Merkezi Araştırma Görevlisi Dr. Olga Balsalobre-Ruza, benzer kütleye sahip gezegen çiftlerinin aynı yörüngeyi paylaşabileceği teorisinin ilk defa bu keşifle kanıtlandığını vurguluyor.

"PDS 70b" ve "PDS 70c" gezegenlerinin görüntülerinin alınması halinde, iki gezegenin aynı yörüngede bulunma olasılığını güçlü bir şekilde gösteren kanıtlar elde edilebileceği düşünülüyor. Bu keşif, Güneş Sistemi'nde gözlenen "Truva atları"na benzer bir yapıyı ifade ediyor.

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan bu önemli araştırma, gezegenlerin ve evrenin oluşumu hakkındaki temel sorulara cevaplar sunarak astrobiyoloji alanında önemli bir adım olarak kabul ediliyor.