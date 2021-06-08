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Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının burçlara etkileri

İnsanların merakla beklediği Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? İşte bütün merak edilenler…

08 Haziran 2021 Salı 16:55
Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulmasının burçlara etkileri
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Belirli zamanlarda yaşanan Güneş Tutulması insanların en çok merak ettiği doğa olaylarından birisi. 10 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen Güneş Tutulması, dünyanın farklı konumlarından takip edilebilecek. Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde doğa olayı gözlenebilecek iken başlangıç noktası Kanada sonu ise Sibirya olacak.


Güneş Tutulması'nın Türkiye’de de etkili olup olmayacağı oldukça merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre tutulmanın izleyeceği yön nedeniyle Türkiye’den görülemeyecek. Sadece Karadeniz’in kuzey kısmında bulunanlar bu doğa olayını gözlemleyebilecek.

Merak edilen bir başka konu ise bir diğer adı Ateş Çemberi olan Güneş Tutulması’nın burçlara ne gibi bir etkisi olacağı. Astroloji uzmanları, tutulmanın tüm burçlarda ortak bir gerginlik yaratabileceğini ve düşünce ile davranışlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ettiler.


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüneş TutulmasıBurçlarAslanKovaKoçİkizler
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