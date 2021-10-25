Mercek altına alınan 'Delta Plus' mutasyonun en net hali görüntülendi

İlk olarak Hindistan'da görülen ve tüm dünyaya kısa sürede yayılan Delta Plus mutasyonu geçtiğimiz Haziran Ayında Rusya'da da görülmüştü. Milyonlarca insanın hastalanmasına neden olan ve herkesin korkulu rüyası haline gelen koronavirüsün Delta Plus mutasyonu mercek altına alınarak incelemeye başlanıldı.

Rusya'daki Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin (Vektör) incelemeye aldığı ve elektron mikroskobu kullanarak görüntülediği Delta Plus mutasyonunun fotoğrafları çekildi.

Dünya kamuoyuna servis edilen görüntülerde virüsün, Afrika yeşil maymununun bir böbreğinin üzerinde bulunan epitel hücre kültüründe yapay olarak yerleştirilerek bakıldığı belirtildi.