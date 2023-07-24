NASA şimdide o astroidin peşinde: Dünya ekonomisinin 10 katı değerinde

Güneş ve uzay sistemi, milyonlarca asteroide ev sahipliği yapıyor ve bu asteroidlerin bazıları oldukça değerli olabiliyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, son keşfiyle tarihi bir açıklamaya imza attı. Uzay ajansı, "16 Psyche" adını taşıyan bir asteroidin peşine düşerek Dünya ekonomisinin 10 katı değerinde bir hazineye ulaştı.

16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasında dönen bir asteroid olarak bulunuyor ve uzay bilimcilerinin yakından incelediği nadir parçalardan biri. Bu heyecan verici keşif, asteroidin içeriğinde demir, altın ve nikel gibi değerli metaller bulunduğuna işaret ediyor.





NASA uzmanları, 16 Psyche'nin genişliğinin yaklaşık 279 kilometre olduğunu tahmin ediyor ve bu büyüklüğüyle onu oldukça önemli bir astronominin öznesi haline getiriyor. Ancak en büyük çarpıcı özelliği, tahminlere göre 10 kentilyon dolarlık değeriyle adeta bir ekonomik hazine olmasıdır.

16 Psyche'nin, dünya ekonomisini 10 kat aşan bir değere sahip olması, bilim dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. Özellikle asteroitlerin gezegenlerin nasıl oluştuğu ve gezegen çekirdekleri hakkında bilgi sağlama potansiyeli, bilim insanlarının bu gök cismini yakından incelemek istemesine sebep oluyor.

Birçok araştırmacı, 16 Psyche'nin metal bakımından zengin yapısının, gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında değerli ipuçları sunacağına inanıyor. Bu nedenle NASA, yakında bir uzay aracı göndererek asteroidi incelemek için hazırlıklara başladı. Uzay aracının Ağustos 2029'da 16 Psyche'ye ulaşması bekleniyor.





Bu devasa asteroidin Davida adlı diğer değerli asteroiti geçemediği belirtilse de, 16 Psyche'nin bilimsel açıdan büyük öneme sahip olduğu açıktır. Uzmanlar, asteroidin tüm insanlığın bilgi birikimine katkı sağlayacak büyüleyici bir keşif olacağına inanıyor.

16 Psyche asteroidi hakkındaki bu devrim niteliğindeki keşif, insanlığın uzaydaki gizemli varlıklarını anlamaya yönelik ilerlemesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Uzayın derinliklerindeki bu değerli hazineyi keşfetmek, bilim dünyasını ve geleceğin uzay keşiflerini aydınlatma potansiyeline sahiptir.