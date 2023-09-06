NASA ve Space X'in astronotları aylar sonra karaya ayak bastı

NASA, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X uzay taşıma şirketi tarafından görev sonlandırılmış bulunmaktadır. Hangi astronotlar dönüş sağladı? İşte detaylar haberimizde.



ASTRONOTLAR DÜNYAYA DÖNÜŞ SAĞLADI!

NASA, Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X'in 'Crew-6' görevlendirilmesi sona ermiş bulunmaktadır. 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu 6 aylık görevlerini tamamlamış bulunmaktadır. Dünya'ya dönüş sağlanmıştır.

NASA internet adresi üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunmuştur. Uluslararası Uzay İstasyonu 'Space X Dragon' aracıyla 00:17 saatinde Florida eyaletine iniş sağlamıştır. ABD Florida eyaleti Jacksonville cibaroma iniş sağlanmış bulunmaktadır. NASA 'Crew-6' görevinde yer alan astronot isimlerini listelemiştir. Stephen Bowen, Woody Hoburg; Uzay Ajansı'ndan Andrey Fedyaev, Sultan Al Neyadi görevliler arasında yer almıştır.

NASA Başkanı olan Bill Nelson, görevden dönen astronotlar için yüz üzerinde bilimsel deney gerçekleştiğini belirtti. 'Crew-6' projesi kapsamında yönün Mars'a çevrileceğini belirtti. Mürettabatın Johnson Uzay Merkezi'ne geçiş yapılacağı bilgisi verildi.