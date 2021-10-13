Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi

İlk defa evrenden kaynağı belli olmayan gizemli radyo sinyalleri dünyaya ulaşmayı başardı. Değişen radyo kaynaklarından dolayı günümüzde bilinen kalıpların hiçbirine uygun olmayan bu sinyallerin, yıldızlar ile alakalı yeni bir cisim sınıfına ait olabileceği düşünülüyor.

Sidney Üniversitesi Fizik Fakültesi doktora bölümü öğrencisi Ziteng Wang konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yeni silahın en tuhaf özelliği, çok yüksek kutuplanma taşıyor olması. Bu durum, cismin ışığının yalnızca tek yönde salınıyor ancak bu yön zaman ile dönüyor. Cismin parlaklık düzeyi de çok önemli, yüzlük bir faktörle değişiyor ve sinyal gönüşe göre rastgele açılıp kapanıyor. Bu zamana kadar böyle bir şeyi görmedik."

Radyo gökbiliminde yaşanan ilerlemelerden dolayı, radyo dalgalarında ki değişken ya da geçişli cisimlerle ilgili yapılan araştırmalar, evrenin sırlarının açığa çıkmasına yardımcı olan dev bir alan oldu. Atarcalar, süpenovalar, parıltılı yıldızlar ile hızlı radyo patlamalarının her biri parlaklığı değişen göksel cisim tipleridir.

Uzaydaki yeni cisim keşfi The Astrophysical Jounal'de yayınlandı!

Çalışmaya Avustralya ulusal bilim kuruluşu olan CSIRO, Almanya, Birleşik Devletler, Kanada, G. Afrika, İspanya ile Fransa'dan katılım sağlayan bilim insanlarından oluşan u.a bir araştırma ikebi ile Wang, söz konusu çismi CSIRO'nun B. Avustralya'da yer alan ASKAP radyo teleskobu sayesinde keşfetti. Sonrasında yapılan takip gözlemleriyse G. Afrika Radyo Gökbilimi Gözlemevi'nin MeerKat teleskobu ile geliştirilmiş.