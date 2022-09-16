Bilin insarından müthiş keşif: Dünyanın bilinen en eski kalbi ortaya çıkarıldı!













"Bulgular 'olağanüstü' nitelikte"

Avustralya'da bulunan Curtin Üniversitesi'nde görevli bilim insanları başlattıkları araştırma çalışmasında fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanı sıra çok iyi derecede korunmuş bi kalp buldular. yanında "iyi korunmuş" bir kalp buldular. Yapılan incelemelerde bu kaslı organın, 419 ila 359 milyon yıl önce Devoniyen sularında yüzen fosilleşmiş bir çene balığından geldiği anlaşıldı. Bilim adamlarının keşif hakkında yaptıkları yorumlar Science dergisinde yayınlanırken, yayınlanan bulgularda, organların modern köpek balıklarına benzer anatomiye sahip soyu tükenmiş bir kabuklu balık grubu olan Arthrodiidae ailesindeki balıkların vücutlarından kaynaklandığını gösteriyor.Baş Araştırmacı Profesör Kate Trinagistik, eski bir türden bu kadar iyi korunmuş yumuşak doku bulmanın son derece nadir olduğunu ve sonuçlarının "olağanüstü" olduğunu söyledi.Araştırmanın başı Profesör Kate Trinagistik, eski bir türden bu kadar iyi korunmuş yumuşak doku bulmanın son derece nadir olduğunu ve sonuçlarının "olağanüstü" olduğunu dile getirdi. 20 yılı aşkın bir süredir fosiller üzerinde çalıştıklarını ve bir paleontolog olarak 380 milyon yıllık atamızda güzelce korunmuş bir 3 boyutlu kalp bulduklarına gerçekten şaşırdıklarını söyleyen Trinagistik, kelimenin tam anlamıyla bu balıkların kalplerinin günümüzdeki köpekbalıkları gibi ağızlarında ve solungaçlarının altında olduğunu söyledi.