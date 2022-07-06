ÖZEL HABER
06 Temmuz 2022 - 13:31

Bilinmeyen miras nasıl öğrenilir? Adıma miras kaldı mı? E-devlet miras ve mirasçıları tespit etme

Varlığından haberdar olunmayan bir mirasın olup olmadığı nasıl öğrenilir? Sorusu gündeme hız bir giriş yaptı. Vatandaşlar ailelerinden kendilerine herhangi bir miras kalıp kalmadığını öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Peki, üzerinize herhangi bir miras kalıp kalmadığını nasıl öğrenirsiniz? İşte yanıtı…

ÖZEL HABER
06 Temmuz 2022 - 13:31
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Bilinmeyen miras nasıl öğrenilir? Adıma miras kaldı mı? E-devlet miras ve mirasçıları tespit etme


Arama motorlarında sık sık araştırılan konulardan biri de bilinmeyen bir mirasın var olup olmadığının nasıl öğrenileceği oldu. İnsanlar ailelerinden veya yakınlarından kendilerine herhangi bir mal varlığı ya da mirasın kalıp kalmadığını araştırmaya başladı. Vefat eden yakınlarının bilmedikleri varlıklarının olup olmadığını ya da kendilerine herhangi bir miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyenler, miras araştırma yoluna gitti. Vefat eden kişilerin herhangi bir mal varlığının olup olmadığının öğrenilmesi adli miras paylaşımları için gereken bir iştir. 

Vefat eden kişinin mirasçılarının, ölen kişinin ne kadar mal varlığı olup olmadığını bilmesi, hak sahiplerinin yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Birçok durumda ölen kişinin mal varlığı mirasçıları tarafından bilinmemektedir. Bu gibi durumlarda hak sahipleri miras araştırması yapmaktadır. 



Bilinmeyen miras nasıl öğrenilir

Vefat eden kişinin mal varlığı bilgileri nasıl öğrenilir?

Vefat eden bir kişinin mirası üzerinde hak sahibi olduğunu düşünen kişiler sık sık miras araştırması yapmaktadır. Ölen kişinin yasal mirasçıları, Sulh Hukuk Mahkemesine giderek miras ilamı başvurusu yapabilmektedir. Yasal mirasçılar, noterlere başvuru yaparak veraset ilamı yapabilmektedir. Miras sorgusu yaptıktan sonra hak sahibi olduğunu öğrenen kişiler, noterden veraset ilamı alarak mahkeme ile uğraşmadan daha hızlı bir sonuca ulaşabilmektedir. Miras sorgulaması e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Miras sorgusu yapan kişiler, taşınır ya da taşınmaz malların kayıtlı olduğu yerlere başvuruda bulunmalıdır. Ölen kişinin verasetini almak isteyen hak sahipleri zamanı iyi yönetmelidir. Miras sorgusu yapacak olan kişilerin öncelikle veraset belgesi alması gerekmektedir. Noterden veraset ilamı alamayan kişilerin mahkemeye başvurması gerekmektedir. 

Bilinmeyen miras nasıl öğrenilir1

Veraset belgesi olan kişiler nasıl miras sorgusu yapar?

Noterden ya da mahkemeden veraset belgesi alan kişiler, ölen kişinin mal varlığını öğrenmek için bankalara, tapu müdürlüklerine ya da trafik tescil kurumlarına giderek başvuruda bulunabilir. Murisin bir bankada mal varlığı olduğunu ama hangi bankada olduğunu bilmeyen mirasçılar, tek tek bütün bankalara giderek başvuruda bulunmalıdır. Bu işlem sıkıntılı olabilmektedir. Satılık kasa gibi varlıkların varlığı banka şubelerinden öğrenilmez. Bu gibi varlıkların durumunu öğrenmek için banka genel merkezlerine başvuruda bulunmak gerekmektedir. Miras sorgulama sürecinin doğru ve düzenli yapılmadığı durumlarda hak sahipleri kayıp yaşayabilmektedir. 

Mirasçılık yani veraset belgesi, 4721 sayılı Medeni Kanun’un 598. Maddesi’ne göre Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ya da noterlerden alınabilmektedir. Veraset belgesinde sadece belgeyi talep eden kişinin değil, mahkeme tarafından hak sahibi olduğu teyit edilmiş bütün kişilerin isimleri ve pay miktarları belirtilir. Mirasçıların hak kaybı yaşamaması adına mahkeme tarafından bütün mirasçıların belirlenerek doğrulanması gerekir. Hak sahiplerinin belirlenmesi için en önemli kayıt nüfus kayıtlarıdır. Ölen kişinin nüfus kayıtlarına bakılarak mirasçılar tespit edilir. 

Veraset belgesi başvurusu için gereken evraklar

Bir kişinin veraset belgesi alabilmesi için; mahkemeye yazacağı talep dilekçesi, murisin vefat belgesi ve nüfus kayıtlarının hak sahipleri tarafından temin edilmesi gerekir. Ölüm belgesi yurtdışı kaynaklı ise yeminli tercüman tarafından tercüme edilmeli, noterde onaylatılmalı ve Apostil şehriyle birlikte Türkiye’de mahkemeye sunulmalıdır. 

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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