YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:13

Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak

Özellikle koronavirüsle ilgili yapmış olduğu açıklamalarla gündemde yer alan Microsoft’un patronu Bill Gates geleceğin mesleğini duyurdu. Gates, iklim teknolojisiyle ilgilenenlerin ileride çok zengin olacağını söyledi. İşte detaylar…

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:13
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Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak


Daha önceleri söyledikleriyle gündemde yerini alan Bill Gates, sıklıkla yapmış olduğu açıklamalarla gündemi meşgul ediyor.

bill gates



Yunan Gates’in geleceğin mesleğine dair açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Gates’in düşüncesine göre geleceğin mesleği iklim değişiklikleri ile ilgili.

bill gates

Gates, birçok kez insan ırkının ilgilenmesi gereken mesleğin iklim değişikliği ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise iklim tahribatının dünyanın sonunu getireceği.

bill gates

Gates, iklim değişikliği ile iklim teknolojisini barındıran işler ile uğraşan kişiler, Tesla ve Microsoft’un bile kazançlarına gölge düşürecek.

bill gates

İklim teknolojisiyle insan ırkına görevde bulunan, fakat bu görevi yürütürken çevreye zararda bulunmayan ürün ve hizmetleri barındırıyor.

bill gates

Bir konferans esnasında konuşma yapan ünlü milyarder, "Bu adım şu an için riskli. Ancak ilerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak" ifadelerini kullandı.

Gates konuşmasını, "İklim teknolojisi kolay bir alan değil. Aslında oldukça tehlikeli, ancak direnenler iyi kar elde edecekler" şeklinde sürdürdü.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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