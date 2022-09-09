Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak













Daha önceleri söyledikleriyle gündemde yerini alan Bill Gates, sıklıkla yapmış olduğu açıklamalarla gündemi meşgul ediyor.Yunan Gates’in geleceğin mesleğine dair açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Gates’in düşüncesine göre geleceğin mesleği iklim değişiklikleri ile ilgili.Gates, birçok kez insan ırkının ilgilenmesi gereken mesleğin iklim değişikliği ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise iklim tahribatının dünyanın sonunu getireceği.Gates, iklim değişikliği ile iklim teknolojisini barındıran işler ile uğraşan kişiler, Tesla ve Microsoft’un bile kazançlarına gölge düşürecek.İklim teknolojisiyle insan ırkına görevde bulunan, fakat bu görevi yürütürken çevreye zararda bulunmayan ürün ve hizmetleri barındırıyor.Bir konferans esnasında konuşma yapan ünlü milyarder, "Bu adım şu an için riskli. Ancak ilerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak" ifadelerini kullandı. Gates konuşmasını, "İklim teknolojisi kolay bir alan değil. Aslında oldukça tehlikeli, ancak direnenler iyi kar elde edecekler" şeklinde sürdürdü.